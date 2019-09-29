獨角獸公司光環鏽了 華爾街上市遇挫

獨角獸公司當中規模數一數二大的Uber，自5月首次公開發行以來，股價已重挫約3成。（中央社檔案照片）

（中央社紐約28日綜合外電報導）金融市場中的「獨角獸企業」，在過去不但吸引投資人，也風靡整個矽谷，但如今轉向華爾街尋求資本新血時，卻面臨當前市場的冷淡對待。

一些新創公司由於能在短時間內不依賴公開市場集資，卻快速累積公司價值達10億美元以上，因而贏得獨角獸企業（unicorn）的稱號。在幾年以前，獨角獸現象還是相當罕見的。

然而，一些傑出的獨角獸公司最近在華爾街遭遇了挫折，投資人對他們的獲利潛能與不確定經濟前景，都保持戒慎之心。

獨角獸公司當中規模數一數二大的優步（Uber），先前預期將達1000億美元市值，而目前也達成約一半的目標，但自5月首次公開發行（IPO）以來，股價已重挫約3成。

共乘類股、Uber的競爭對手來福公司（Lyft）更慘，自今年IPO以來，股價縮水4成。

宏利資產管理（Manulife Asset Management）投資組合經理圖夫特（Nate Thooft）表示，有部分大型獨角獸企業可能等著華爾街上市，已經等了太久。

圖夫特說，如Uber等大名鼎鼎的企業，有部分在過去擁有高速成長。「他們在IPO前的幾個年頭裡，有著巨大成長。等到上市時，其實公司成長已經走緩了。」

這些大型新創公司面對市場的冷淡，也為其他私募基金的新創公司帶來艱困環境。

健身設備製造商Peloton想搭獨角獸順風車，但26日掛牌首日股價大跌11%。

齒形矯正新創企業SmileDirectClub自本月稍早IPO後，股價也大幅滑落。

在市場氛圍不友善下，另一大型獨角獸公司Airbnb還在場外等待時機，公司最近表示，IPO將暫延到2020年。

另一家價值數十億美元的新創企業好萊塢經紀公司Endeavor也緊急取消27日上市計畫。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1080929