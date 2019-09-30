中美貿易戰未歇 南韓對中國出口受影響

（中央社記者姜遠珍首爾30日專電）南韓企劃財政部的一份報告指出，中美貿易糾紛在短時間內難以得到解決，南韓對中國中間產品的出口因此受直接衝擊。

南韓聯合新聞通訊社報導，企劃財政部今天在提交給國會企劃財政委員會所屬自由韓國黨籍國會議員朴明在的一份報告中做上述表示。

報告指出，由於中美兩國的經濟、政治和安全利益與衝突相互交織，經濟問題在短期內難以得到解決，使得南韓出口至中國的中間產品受影響。

所謂「中間產品」是指為再加工或轉賣用於提供別種產品生產所使用的物品和勞務，如原材料、燃料等。

這份報告分析，考慮到中美兩國在南韓整個出口中的比重分別達27%和12%，若中美貿易摩擦導致全球貿易減少，全球金融市場動盪，將給南韓經濟帶來影響。尤其是以半導體等電子產品為主的南韓，對中國中間產品出口難免受到直接衝擊。

至於韓日貿易糾紛問題，企劃財政部認為，日本將南韓移出對貿易友善國家的出口手續簡化優惠「白名單」，以及南韓掀起抵制日貨運動對國內經濟的影響有限。實際上，南韓7月半導體出口規模比去年同期增22.1%，半導體生產也沒有出現具體受影響的情況。

另外，南韓民眾對德系汽車和赴越南旅遊等，替代了對日系汽車和赴日旅遊的需求。

企劃財政部表示，南韓政府將推進出口多元化，開拓新興市場，儘力降低中美貿易戰的負面影響，並動用一切可用的手段為經濟注入活力。（編輯：高照芬）1080930