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北市進出口公會與安卡拉商會 簽MOU拓合作

最新更新：2019/09/30 17:11
台北市進出口商業同業公會30日與土耳其安卡拉商會簽署合作備忘錄，雙方期盼藉由企業交流、組團互訪、資訊分享等方式，促進台灣與土耳其的經貿往來。中央社記者何宏儒安卡拉攝 108年9月30日
台北市進出口商業同業公會30日與土耳其安卡拉商會簽署合作備忘錄，雙方期盼藉由企業交流、組團互訪、資訊分享等方式，促進台灣與土耳其的經貿往來。中央社記者何宏儒安卡拉攝 108年9月30日

（中央社記者何宏儒安卡拉30日專電）台北市進出口商業同業公會今天與土耳其安卡拉商會簽署合作備忘錄，雙方期盼藉由企業交流、組團互訪、資訊分享等方式，促進台灣與土耳其的經貿往來。

台北市進出口商業同業公會（IEAT）常務理事林宏銘率24家廠商訪問土耳其，今天拜會安卡拉商會（Ankara Ticaret Odası, ATO）並舉行台土經貿商機合作交流會，同時簽署合作備忘錄（MOU）。

活動在安卡拉國際會展中心（ATO Congresium）舉行。簽署儀式在駐土耳其代表鄭泰祥見證下，由台北巿進出口商業同業公會秘書長黃文榮與安卡拉商會秘書長居蘭（Ahmet Guran）簽署合作備忘錄。

鄭泰祥致詞時表示，土耳其的時裝業和鞋類製造具歐洲水平；無花果、榛果、杏桃、橄欖、開心果、櫻桃產量和品質居世界頂端；冰淇淋獨具特色，知名餐飲連鎖MADO已在台灣開設第一家餐廳，且高檔巧克力GODIVA也已成為土耳其品牌。他希望今天簽署MOU後可增進雙邊認識並提升交流。

近20家土耳其廠商出席交流會。駐土耳其代表處經濟組在會中簡報台灣的投資環境，增進土商對台灣經貿概況的瞭解。ATO副會長阿克泰（Temel Aktay）致詞時表示，台北市進出口商業同業公會和安卡拉商會未來在營造、汽車、通訊和觀光等產業深具合作潛力，相信簽署MOU後可促進雙方合作。

土耳其2018年的經濟規模是全球第18大經濟體，在2018年8月貨幣里拉危機後，外界預估土國今年經濟成長力道有限。

但國際貨幣基金（IMF）23日將對土耳其2019年的經濟成長預測從-2.5%大幅上修為0.25%。國際貨幣基金在聲明中表示，在里拉暴貶及2018年尾的衰退後，政策激勵和有利的巿場環境已助長經濟反彈，並認為「里拉幣值已恢復、經常帳收支也有顯著調整」。

據經濟部國際貿易局網站，2018年台、土貿易總額達17億4150萬美元，台灣享有順差逾10億美元，主要出口項目是積體電路、二極體/光敏半導體、金屬加工用綜合加工機、渦輪噴射引擎、合成橡膠及硫化油膏、丙烯酸聚合物、不銹鋼扁軋製品、合成纖維絲紗、切削金屬用車床等。

台北市進出口商業同業公會代表團明天將拜會伊斯坦堡商會（ISO），也將舉行經貿合作交流會並簽署合作備忘錄。安卡拉商會和伊斯坦堡商會分別已成立96年、132年，各有近70個、近100個委員會，產業背景跨足各領域，都是具影響力的土耳其重要工商團體。（編輯：郭中翰）1080930

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