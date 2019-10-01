日本消費稅漲至10% 景氣受考驗

日本消費稅率1日起漲至10%，有些店家擔憂民眾不消費，因此祭出新限定期間的優惠措施以衝高買氣。中央社記者楊明珠東京攝 108年10月1日

（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本的消費稅率今天起由8%調漲到10%，日本政府為避免影響景氣，部分商品實施減輕稅率制。這次增稅部分將用於社會保障改革，但全球經濟變調之際，日本景氣面臨考驗。

日本消費稅是1989年4月開始實施，當時稅率是3%，隨後在1997年將稅率由3%提高到5%，2014年再由5%提高到8%。消費稅歷經30年，這次由8%調漲到10%是第3度調漲。

消費稅率由5%分兩階段調漲至10％，是2012年民主黨執政時期，與當時在野的自民黨、公明黨達成「3黨共識」所決定的。2012年年底，自民黨黨魁安倍晉三取得政權，按計畫於2014年4月消費稅由5%調漲至8%，但原本預定2015年10月調漲至10%，則兩度延期。

這主要是安倍政府鑑於2014年4月漲稅後景氣低迷，因此兩度延期。2014年4月的消費稅調漲被說成為日本帶來了夢魘。因為個人消費低落，2014年度日本的國內生產毛額（GDP）減少0.4%，呈現負成長。

這次調漲消費稅到10%，是安倍政府任內第2度調漲消費稅，安倍政府也是第一個執政任內2度調漲消費稅的政權。

為記取前次的教訓，避免收入低的民眾受到太大的影響，安倍政府在今年度的預算當中編列了2兆日圓（約新台幣5826億元）規模做為因應對策費用。

這次實施減輕稅率制，是日本首度引進這項制度。生活必需品當中，除了酒類及外食以外的飲食品，以及定期訂購報紙的稅率維持8%。

比如說，今天到7-11超商購買食品，3項食品一共458日圓的話，收據單上載明消費稅率（8%）36日圓，總計支付額是494日圓。如果購買非食品類商品的話，消費稅是10%。但在超商購買若是利用非現金支付的方式，可獲2%的點數回饋。

中小型零售店經過申請審核可，實施非現金支付的點數回饋制度，原則上是消費者可獲5%的回饋。日本政府還發行超值商品券，實施期至2020年3月為止。這是針對低收入戶及家有0歲至3歲半子女的民眾發行。此外，日本政府針對靠年金生活的民眾給予每個月5000日圓的補助。

消費稅調漲的增收額原本預定大半是用於還債以健全財政，但安倍政府做變更，一部分用於幼兒教育的免費化等。這包括3歲到5歲兒童的保育費（托兒費）原則上免費，低收入戶0歲到2歲兒童也是免費的對象。

日本政府還實施買車及買房減稅、擴充居住給付金的制度。2020年4月開始實施高中教育免費化、私立高中實質免費化的制度。

在買車方面，日本政府取消民眾買車時的取得稅，每年所需的汽車稅調降。在買房方面，住宅貸款能扣除所得稅的期間由10年延長為13年。

在居住給付金方面，實施對象由年收510萬日圓以下者，擴大到年收775萬日圓以下者，給付額最多由30萬日圓提高到50萬日圓。2020年4月將實施高中教育免費化、私立高中實質免費化的措施。

日本經濟新聞報導，調漲消費稅將導致人民生活家計負擔變重，不擅於使用非現金支付的高齡者或民眾可能傾向於節約而不買東西。目前約4000萬人主要靠年金生活的民眾如果縮緊荷包的話，整體個人消費的水準可能下降。

這次增稅是為了因應高齡化所增加的社會保障費所需，由全民負擔的改革向前跨一步，但是受到美中貿易戰加劇等全球經濟變調的局面下，國民負擔一年增4.6兆日圓的情況，緩慢復甦的日本經濟將受到考驗。

2014年增稅時，出口相較於前一年呈現兩位數的成長，當時是因外需力道強，但這次受到美中貿易戰的影響，到8月為止，日本連續9個月出口低於前一年同期。在內需方面，明年夏天東京奧運結束時，公共事業等相關需求將降低，如果消費低落的話，日本經濟將失去帶動景氣的火車頭。

日本政府估計消費稅率調漲至10%的話，稅收一年約增5.6兆日圓，其中2.8兆日圓用於因應、支援少子化對策和低收入的高齡者，其餘的2.8兆日圓用於還債等。（編輯：陳永昌）1081001

日本消費稅率1日起漲至10%，消費者在部分超商若以非現金支付，可獲2%點數回饋。圖為超商內貼有2%點數回饋海報。中央社記者楊明珠東京攝 108年10月1日

日本消費稅率1日起漲至10%，商店物品標價更新。圖為位於東京都港區的超商。中央社記者楊明珠東京攝 108年10月1日