搶攻自駕車市場 貿協11月組團赴德尋商機

（中央社記者廖禹揚台北1日電）外貿協會繼電動車之後進一步瞄準自駕車趨勢，外貿協會董事長黃志芳今天表示，11月將整合國內優勢業者赴德拜訪自駕車一階供應商及整車廠，爭取自駕車未來市場商機。

中華民國對外貿易發展協會今天舉辦2019自駕車創新科技與商機國際論壇，邀請自駕車領域的重量級國際企業Bosch、Velodyne LiDAR與SoftBank來台開講，分享最新發展趨勢與產業前景。

黃志芳受訪表示，自駕車是以電動車為基礎進一步發展，台灣在電動車領域已有相當成熟技術，「下一步就是自駕車」，為協助國內業者掌握商機，外貿協會正籌組拓銷團，規劃在11月率10家以上國內雷達偵測、電腦控制、人工智慧相關廠商前往德國，拜訪當地自駕車一階供應商（Tier 1）及整車廠。

根據外貿協會提供資料，國際調研機構預估，2030年全球自動駕駛市場規模將達8000億美元。黃志芳表示，台灣優勢不只是在硬體，資通訊科技也相當發達，希望透過組成自駕車產業聯盟，整合出台灣的優勢，將台灣的解決方案推上國際舞台。

黃志芳也說，自駕車是全球各國積極投入的未來市場，除了豐田等傳統車廠，Facebook、Google等美國科技巨擘也都紛紛加入戰局，外貿協會組團赴德國只是第一步，後續也會到中國大陸、日本、美國等自駕車主要發展市場進行拓銷。（編輯：楊凱翔）1081001