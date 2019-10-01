誠品進軍文創經紀 助周裕穎跨界設計

（中央社記者江明晏台北1日電）誠品生活首度跨足「文創經紀」事業，簽下台灣第一位登上紐約官方時裝週的設計師周裕穎，近期周裕穎並與LEVI’S、NIKE 2大國際品牌跨界合作，透過誠品擴大合作業種的廣度。

誠品生活首度跨足「文創經紀」事業，簽下台灣設計師周裕穎，他曾讓故宮博物院首次授權時裝合作，也曾運用藝術家董陽孜墨寶、史博館常玉畫作、敦煌古壁畫等跨界設計，登上國際伸展台。

與誠品生活展開合作後，周裕穎與LEVI’S、NIKE 2大國際品牌跨界合作，打造JUST IN XX 2020以「永續時尚」為主題全新春夏系列，10月9日將於台北時裝週首度發表，新作包括LEVI’S聯名服裝將皮帶環縫製於服裝上，並以金屬鏈飾連結，設計搖滾前衛；NIKE作品則連帽外套拆解，以立體剪裁打造澎袖設計，搭配紗裙創造出全新的古典浪漫運動風格。

周裕穎也關注全球服裝生產過剩議題，同時也喜愛為舊物件注入全新靈魂，常以二手回收衣改製Remake單品。今年9月，他受全球循環時尚平台Lablaco之邀，成為台灣唯一入選「巴黎循環時尚高峰會」的參展品牌，並首度推出以「永續時尚」為核心的嶄新支線副牌LUXXURY GODBAGE，透過再設計 （Redesign）、再製造（Remake）、再利用 （Reuse） 的方法將服裝解構重組，讓淘汰資源升級再造。

周裕穎說，過去專注設計，法律、智慧財產權等專業能力都是尋求誠品協助，因此決定與誠品加深合作，未來也可以透過誠品尋找更多不同的合作對象，擴大業種的接觸面向，許多作品也會在誠品生活通路販售。

為何和誠品合作，周裕穎表示，「誠品是打破框架的一個品牌」，不是傳統的百貨通路，他也不將自己定位為服裝設計師，希望可以成為跨界的創作者，希望透過誠品生活「創意經濟全平台」的角色，可以不再侷限服裝設計，開拓各領域跨界合作的可能性。

誠品生活華人設計師平台AXES及文創平台expo自2013年成立以來，已累計與200位以上的創作者合作，發現創作者普遍面臨的問題，是創作占去大部分心力，沒有時間及專業經驗找尋精準的市場定位、強而有力的宣傳操作、拓展多元商業合作機會。

誠品生活文創經紀部經理邱逸蓁表示，開展文創經紀新事業，主要希望透過誠品生活完整的通路資源與專業經理團隊，能夠為創作者開拓穩健案源，找尋豐富多元合作機會，進而讓更多創作者被看見。（編輯：林興盟）1081001