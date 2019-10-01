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國際美元走強 新台幣後繼無力微貶0.3分

最新更新：2019/10/01 18:17

（中央社記者潘姿羽台北1日電）台股今天大漲挑戰「萬一行情」，新台幣隨之走強，盤中呈現「股匯齊揚」，但尾盤因國際美元強勢，新台幣隨亞幣收低，收盤收31.045元，微貶0.3分，台北及元太外匯市場總成交金額12.54億美元。

台股今天大漲137.97點，收在10967.65點，且外資及陸資買超達139.95億元；外匯交易員表示，外資匯入並買超台股，激勵新台幣盤中走升，但因國際美元相對強勢，新台幣終場隨亞幣走貶，整體而言，還是在區間內震盪。

新台幣兌美元今天開盤價為31.05元，最高31.01元、最低31.065元。

外匯交易員分析，美國聯準會沒有釋放出要進一步降息的訊息，資金不如市場預期的寬鬆，使得國際美元走高，而亞幣在經濟基本面較差的情況下，走勢偏弱，這些外在因素都會限縮新台幣的區間。

此外，美國和中國將於10月10至11日於華盛頓特區重啟貿易談判，外匯交易員指出，市場還在觀望貿易談判會不會有進展，以及英國脫歐、美國總統川普彈劾調查等事件帶來的不確定性，在市場態度轉趨保守的情況下，新台幣將續呈區間整理，不會出現太明顯的方向性。（編輯：黃國倫）1081001

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