美中貿易談判在即 央行點出3大觀察重點

（中央社記者潘姿羽台北1日電）美中貿易戰已成為牽動全球經濟的最大變數，央行指出，未來美中貿易協商是否順利應觀察3大重點，美國對中國加徵關稅清單是否如期實施，美國是否持續圍堵中國科技發展，以及是否緊縮中企赴美上市規定。

央行總裁楊金龍將於3日於立法院財政委員會進行業務報告，報告內容今天出爐，其中也對美中貿易戰進行詳細論述。

央行報告指出，美中貿易衝突已衝擊美國等主要經濟體的經濟成長動能，然而，川普政府似不急著在明年美國總統大選前，達成全面性貿易協議，美中貿易協議能否順利簽署，有3大觀察重點。

第一，今年10月15日原本2500億美元中國輸美產品加徵關稅的稅率，將由現行25%調高至30%，另外，今年12月15日，美國也將對額外的中國進口品加徵15%關稅；美國對中國加徵關稅清單是否如期實施，會是首要關注項目。

第二，美國是否持續圍堵中國科技發展，如華為在5G領域的發展；第三，近日媒體傳言，美國考慮撤銷中國企業在美上市資格，雖然美國官員出面表示，目前尚無此項規劃，美國是否緊縮中企赴美上市規定仍是後續重要觀察重點。

央行認為，如果美中貿易衝突仍未改善，導致全球貿易緊張情勢再惡化，恐怕不只衝擊已經露出疲態的製造業，還會拖累服務業活動，增加全球經濟下行風險。

雖然美中貿易戰衝擊全球經濟表現，央行指出，今年以來，廠商產能回流及訂單移轉效應，推升台灣輸出成長力道，加上半導體廠商資本支出擴增，有助民間投資動能增強，且政府持續推動擴大內需方案，增添民間消費意願，這些因素多少抵銷美中貿易衝突對台灣經濟的不利影響。

展望明年，美中貿易衝突不利台灣輸出擴增，不過，政府消費成長率將由負轉正，加上台商回台投資效應持續，均有利挹注內需成長動能；央行預估，台灣2020年經濟成長率為2.34%，略低於今年的2.40%。（編輯：郭萍英）1081001