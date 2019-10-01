台英經貿對話會議 強化雙邊貿易往來

（中央社記者戴雅真倫敦1日專電）經濟部次長王美花今天率團在倫敦與英國國際貿易部貿易政策部長伯恩斯（Conor Burns）召開第22屆台英經貿對話會議，承諾繼續強化雙邊貿易聯繫往來。

第一屆台英經貿對話會議於1991年舉行後，幾乎每年舉辦。台英雙邊貿易緊密，台灣去年不但是英國單一麥芽威士忌的第3大出口市場，也是英國威士忌產業的第6大出口市場，出口總額達1.68億英鎊（約2.06億美元）。台英雙邊貿易去年則是成長至66億英鎊（約81億美元）。

王美花和伯恩斯今天慶祝台灣自去年8月開放英國豬肉進口屆滿一週年，在第一年內，已出口總值逾458萬英鎊的英國豬肉至台灣。

會議中，雙方同意共同合作處理英國羊肉出口到台灣的申請。會中還討論市場准入議題，以及促進離岸風電、醫藥和金融服務等產業的合作方式。

伯恩斯表示：「我們今天討論了許多議題，包括克服市場准入壁壘，鼓勵出口與投資以及強化台英貿易聯繫往來。」

他指出，台灣是英國在亞洲成長最迅速的出口市場之一，在離岸風電、金融服務、食品與飲料和其他許多產業，為英國企業提供了龐大商機。在英國準備拿回貿易政策主導權之際，維持並強化這些重要的全球性貿易關係更是至關重要。

能源方面的貿易投資合作為英國企業帶來重大商機。台灣計劃在2025年前，將再生能源供電比例從4%提高到20%，其中離岸風電裝置容量預計將超過5.5GW。英國身為世界領先的離岸風力發電大國，已準備好在離岸風電產業成為台灣的重要合作夥伴。英國離岸風電供應鏈中，已有18家英國企業在台灣設立辦事處，以進一步開發在地市場。

王美花表示，英國是台灣在歐洲主要的貿易夥伴之一。雖然脫歐對商業產生不確定性，但也為台英雙邊合作創造許多機會。這次經貿對話會議致力加強在金融科技、綠色金融、智慧城市的合作。（編輯：馮昭）1081001