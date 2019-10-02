美股收低 台股提防高檔拉回

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）美股收低，台股昨天上漲137點，重返10900點之上。法人表示，台積電是否繼續創高仍是盤面焦點，台股上檔恐有反壓，須提防高檔拉回。

美股收低，道瓊和標普指數都寫下一個多月來單日最大跌幅。道瓊工業指數重挫343.79點或1.28%，以26573.04點作收。標準普爾指數大跌36.49點或1.23%，收在2940.25點。科技股那斯達克指數下滑90.654點或1.13%，收7908.684點。

台股加權股價指數昨天漲137.97點，收在10967.65點，成交值新台幣1456.36億元。三大法人外資及陸資和投信買超，自營商賣超，合計買超126.65億元。

法人表示，昨天台股盤面以台積電和大立光、被動元件及LED族群等表現強勢，日KD技術指標轉交叉向上，短線仍有機會挑戰前波高點約10994點，台積電是否繼續創高仍是盤面焦點，不過，台股上檔約11050點附近或有反壓，仍須提防高檔拉回。

晶圓代工龍頭台積電股價持續攀高，一度達新台幣280.5元，再創歷史新高價，市值達7.27兆元，同創歷史新高，並改寫台股單一企業市值新高紀錄，終場台積電收在280元，漲2.94%。

大同集團旗下中華映管預計11月30日解僱約1900名員工，並再回聘必要人員，因公司資產高於員工債權及有擔保債權，將變現資產，優先支付員工薪資與資遣費。（編輯：楊玫寧）1081002