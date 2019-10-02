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台股盤中小跌守穩均線之上 法人估盤勢偏多

最新更新：2019/10/02 10:47

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）儘管美股收跌，台股盤中僅小跌，守穩所有均線之上。法人表示，盤勢格局偏多，外資和新台幣匯率正向看待，預期台股短線仍有機會震盪走高。

儘管美股道瓊工業指數重挫343.79點，台股開盤後跌幅收斂，電子股翻紅，指數小跌，在10960點附近震盪整理。

截至10時16分，台股加權指數來到10962.36點，小跌5.29點，成交值來到新台幣498.16億元。電子股盤中小漲0.09%，金融股跌0.21%。

主要電子權值股小幅震盪整理，其中台積電來到平盤280元，股王大立光來到4545元，小漲0.22%。鴻海來到72.2元，小跌0.55%。

聯發科來到374.5元，小跌0.53%，日月光投控來到73.1元，小跌0.54%。

被動元件族群國巨來到平盤268元，華新科守平盤183元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，儘管美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI）連續兩個月萎縮、美股下跌，不過，台股開盤後買盤強勁，走勢量縮正向，預估今天量能約1000億元左右。

展望台股後市，簡伯儀指出，台股仍站上所有均線，盤勢格局偏多，外資和新台幣匯率正向看待，預期台股短線仍有機會震盪走高。（編輯：楊玫寧）1081002

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