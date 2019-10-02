海關累計暫扣加熱式菸草4.5萬條 1030條逾保存期

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）加熱式菸品定位不明，財政部統計，截至今年8月底，海關已暫扣4.5萬條加熱式菸草、2211組加熱器，其中有1030條菸草已逾保存期限；因不滿海關做法，陸續已有民眾提出撤銷扣押物申請或行政救濟。

財政部長蘇建榮今天率相關單位赴立法院財委會進行業務報告並備詢，同時就109年度財政部國產署、關務署歲出預算以及融資財源調度進行預算詢答。

民進黨立委吳秉叡於質詢時表示，討論加熱式菸品是否開放，應與現行紙菸來做比較，如果只因含有尼古丁就認為有害，要禁止加熱式菸品，依照同樣邏輯，紙菸應該也要禁售、禁止吸食，應儘快進行更多研究，以具體討論對健康影響。

吳秉叡指出，另一方面，由於加熱式菸品定位至今仍「妾身未明」，海關查到只能暫扣，查扣的菸草過期該怎麼處理；此外，加熱式菸草因菸草成分還有查扣理由，但加熱器只是機器，並不含菸草，為何也要查扣。

蘇建榮回應，統計從2016年至2019年8月底，海關查扣加熱式菸品案件共790件，包括加熱式菸草4萬5463條、加熱器2211組及相關零組件987件；不過，其中已超過保存期限的菸草僅約1030條。

蘇建榮重申，對加熱式菸品管制，會配合衛福部做法來做，根據未來菸害防制法中定義，來評估是否為菸品管理法的管理範圍。

至於加熱器部分，財政部關務署署長謝鈴媛補充，衛福部目前態度是將加熱式菸草及加熱器視為一體，未來會配合衛福部正式政策拍板及修法，調整加熱器稅則稅號，與加熱菸草規定一致。

根據關務署統計，因不滿海關暫扣加熱式菸品做法，陸續已有民眾提出異議，雖還沒有提出國賠申請案件，但目前已有7件提起聲明異議，要求撤銷扣押物，另有2件訴願案及1件行政訴訟案件。（編輯：林孟汝）1081002