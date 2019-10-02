國際政經情勢動盪 影響全球新上市案不只台股

（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所今天表示，國際政經情勢動盪，影響的不只是台股，雖然今年前3季台股初次申請上市案件15家，較去年同期減少25%，但較全球股市的26%仍低一個百分點。

證交所指出，美中貿易戰激烈、地緣政治衝突，及經濟成長放緩等負面因素，使全球資本市場波動加劇，相關企業產生觀望，2019年前3季全球初次申請上市（IPO）案件總數768件，較去年同期減少26%，國際上市前承銷市場熱絡程度不如去年，台股也受影響。

不過，依行政院主計總處公布台灣今年第2季經濟成長率仍達2.4%，高居亞洲四小龍之冠；證交所統計，今年8月底止，台灣全體上市公司市值為新台幣32.36兆元，在世界交易所聯合會（WFE）中排名全球第17位；且台股加權指數9月底達10829點，較去年底上漲11%以上，代表台灣股市動能良好。

證交所說，目前已掌握國內、國外公司送件暨上市掛牌進度，預期下半年IPO市場將逐步復甦。為持續擴大台股IPO市場，證交所已開放「多元上市制度」，積極協助大型無獲利的新創企業，並引進「基石投資人」機制，扶植本土及海外台商獨角獸企業進入資本市場籌資。

證交所指出，今年上半年證券市場競拍案平均投標件數，及總投標張數皆大幅增加，未來證交所將持續推動證券市場與國際接軌，使國內外投資人更有信心參與台灣資本市場。（編輯：林興盟）1081002