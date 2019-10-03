中小企業加速投資再通過4家 尚有60件待審

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台商回流已衝破6000億元大關，中小企業加速投資方案也傳捷報。經濟部表示，今天通過4家中小企業投資案，將帶來超過22億元投資。方案實施3個月已通過36家，總投資金額超過224億元，且仍有60幾家中小企業待審。

經濟部發布新聞稿指出，投資台灣事務所今天進行「中小企業加速投資行動方案」第12次聯審會議，會中核准醫強科技、益詮精密工業、集圓科技、博竑食品（鄧師傅餐飲事業）4家中小企業，將帶來超過22億元投資與151個本國就業機會。

經濟部指出，方案實施3個月已通過36家，總投資金額超過224億元，目前仍有60幾家中小企業排隊待審。

醫強科技擁有75%酒精與透析藥水等核心技術，而台灣洗腎人口超過8萬人，為了因應龐大透析藥水用量，醫強科技為南部唯一透析藥水廠，也將增建廠房以便供應全台病友需求，同時將發展適合外銷的粉劑透析產品。醫強科技將投入近6億元在屏東農業科技園區現有廠房增設半自動化產線、新建智慧化產線工廠，可為當地帶來58個工作機會。

益詮精密版圖已拓展至東南亞、中南美洲、中國、印度等28個國家，由於切削刀具為工具機具必要耗材，看準台灣為全球工具機主要生產國之一，加上台商大舉回台投資更為工具機產業帶來新商機，因此，益詮將投資3億元於中科二林園區成立新型智慧化工廠，提高產品精度。

集圓科技為手工具代工廠，客戶遍佈全球，以歐美為主要市場。集圓科技為了發展自有品牌，將在台中投資逾9億元擴建新廠，改善製程，提升品質及良率，結合物聯網技術，將傳統產線轉型為智慧製造產線，並招募35名本國人才。

鄧師傅餐飲事業為第一家通過「中小企業加速投資行動方案」的服務業者，由於產能不足、現有設備不敷使用，鄧師傅集團旗下的博竑食品決定投資逾4億元、招募50個本國人才，在高雄大社建立智慧化中央食品工廠，負責各門市物料、食材、產品前置處理，未來將開發海內外宅配市場，讓美食飄香世界各地。（編輯：趙蔚蘭）1081003