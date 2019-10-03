4家台商響應回流台灣 累計投資額達6152億元

（中央社記者廖禹揚台北3日電）經濟部投資台灣事務所今天通過4家台商回台投資案，投資額共逾40億元，今年以來台商回台投資額累計已達6152億元；同時有2家業者通過根留台灣投資方案，共將投資逾38億元。

投資台灣事務所今天召開第37次聯審會議，通過新灃企業、久正光電、東佑達自動化、宏致電子4家台商、逾40億元投資案，歡迎台商回台投資方案至今已有146家廠商通過審查，累計投資金額衝至6152億元，預期可創造5萬3146個本國就業機會。

其中新灃企業將投資超過7億元，啟動嘉義馬稠後工業園區廠房及產線擴增計畫，同時拓展新產品線。久正光電決定縮減中國廠液晶顯示器模組（LCM）產能，返台投資超過2億元，在台中工業區總部增設SMT自動化產線。

東佑達則規劃投資逾10億元，在台南新吉工業區新建廠房，擴增線性滑軌、滾珠螺桿等關鍵元件產線，並提高產品自製能力。宏致集團將投入20億元在精工中心第二期擴增廠房及生產設備。

此外，航太引擎關鍵零組件大廠長亨精密及一家不具名造船廠今天也通過根留台灣加速投資行動方案聯審，分別將投資23億及15億元，共計可帶來209個本國就業機會。

根留台灣加速投資行動方案目前共召開5次聯審會議，7家廠商通過審核，將投資逾105億元，預期可創造729個本國就業機會。（編輯：林淑媛）1081003