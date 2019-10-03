利息收益銳減 國銀總分行前8月獲利衰退60.5億

（中央社記者劉姵呈台北3日電）金管會公布今年前8月國銀全行稅前盈餘中，惟有國內總分行獲利衰退，較去年同期大幅減少新台幣60.5億元。銀行局表示，儘管投資收益有大幅增加，但受到銀行利息收益減少較多有92億元影響所致。

金融監督管理委員會銀行局今天公布國銀放款總餘額，截至今年8月底止為新台幣29兆4756億元，較上月底增加1426億元。

首先，觀察今年前8月獲利表現方面，今年前8月國銀全行稅前盈餘為2595.2億元，較去年同期增加7%；其中惟有國內總分行獲利衰退，稅前盈餘為1569.2億元，較去年同期減少60.5億元、年減3.7%。

針對前8月僅有國內總分行獲利衰退的原因，銀行局副局長黃光熙表示，儘管投資收益有大幅增加143億元、剩下的其他收益也有增加，但主要是受到銀行利息收益減少較多有92億元的影響，產生此結果。

至於媒體提問是否與銀行削價競爭有關，黃光熙表示，只能說是因為銀行利差的區間越來越小，不過隨著業務量越做越大，對於利息的定價更多元化；他表示，儘管利息收入越來越低，但銀行還是會用其他業務的收益來補。

黃光熙也強調，金管會不樂見銀行用削價的策略來經營，會提醒業者盡量避免這種狀況，至於若有碰到類似的情況的話，會以個案的情形來做處理。

另外，今年前8月大陸地區分行獲利30.6億元，較去年同期增加13.6%；其餘國際金融業務分行（OBU）、海外分行獲利則分別大幅成長34.3%、19%。

再者，8月單月獲利表現方面，國銀全行稅前盈餘8月有335.9億元，較去年同期增加11.7%；其中以海外分行獲利衰退3.1億元最多，年減8.6%，黃光熙表示，因為銀行業者必須逐步建構海外分行的要求，主要是營業費用的成本增加，包括人事、法遵。

此外，國際金融業務分行（OBU）8月稅前盈餘有105.4億元，為首次突破百億元，年增40.4%，黃光熙表示，主要是利息淨收益增加為最大宗，高達88億元。

另一方面，銀行局也公布，截至今年8月底國銀備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為594.97%，較上月底582.44%，增加12.53個百分點；黃光熙表示，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。（編輯：黃國倫）1081003