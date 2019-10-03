強化服務業出口 童子賢：早餐店或許能聞名國際

和碩聯合科技董事長童子賢指出，台灣不必捲入美中貿易摩擦之中，應藉機強化服務業出口，為產業找到出路。或許有朝一日早餐店美而美也能成為國際知名的台灣品牌。中央社記者吳柏緯攝 108年10月3日

（中央社記者吳柏緯台北3日電）和碩集團董事長童子賢指出，台灣不必捲入美中貿易摩擦之中，應藉機強化服務業出口，為產業找到出路。或許有朝一日早餐店美而美也能成為國際知名的台灣品牌。

玉山科技協會今天舉行年度會員大會，以「全球科技戰，台灣的挑戰與布局」為題進行專題座談，和碩聯合科技董事長童子賢與前行政院長張善政、行政院政務委員龔明鑫、旺宏電子董事長吳敏求共同擔任與談人。

童子賢指出，產業界非常關心美中貿易戰什麼時候會停止，但就他的觀點，貿易的失衡所引發的摩擦就像是地震，地震不會憑空出現，而是地底下的板塊推擠、摩擦，所造成的現象。如果世界兩大經濟與政治板塊沒辦法協商出彼此滿意的結果，就會推擠並出現地震，或許偶爾會趨緩，但是在現在可預見的情形下，暫時不會停。

面對美、中兩大國的摩擦，童子賢認為台灣不須妄自菲薄，因為台灣的GDP是世界前段班成員。進一步比較與台灣類似，腹地小、人口稠密的國家、地區，例如比利時、荷蘭、新加坡、以色列、香港，同樣面對內需結構不足以支撐經濟繁榮，這樣的國家更仰賴出口。事實上這些國家、地區的出口額占GDP比重確實很高。

童子賢說明，台灣應該從這樣的國家中學習經驗。他舉例，日前赴日本參加誠品在東京日本橋店面的開幕儀式，這是第一次零售業在當地設點，具有重要意義。他進一步說，7-11與麥當勞都是台灣人喜愛的國外品牌，但未來是否有機會看到屬於台灣的美而美，在歐美展店，成為外國人喜歡的台灣品牌。

童子賢認為，除了製造業之外，台灣產業轉型也必須強化出口，面向全球。他以韓國的演藝產業為例，韓國的偶像團體或是影視作品從一開始就不只是要做內需市場，而是要推往亞洲，甚至是好萊塢。（編輯：張均懋）1081003