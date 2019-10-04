電子支付8月消費儲值金額 雙創歷年單月新高

（中央社記者劉姵呈台北4日電）金管會最新公布，截至今年8月底為止，台灣使用電子支付人數已達568萬人，且8月當月實質交易與儲值金額，分別較去年同期增加新台幣12.7億元、21.4億元，雙雙創下歷年單月新高。

金融監督管理委員會銀行局公布電子支付機構最新業務概況，截至今年8月底為止，台灣使用電子支付人數已達568餘萬人，相較去年同期為283餘萬人。

銀行局也統計，8月當月消費金額方面，代理收付實質交易款項金額約新台幣40.5億元，較去年同期的27.8億元，增加約12.7億元，年增約45.68%；再者，8月當月收受儲值款項金額約22.7億元，也較去年同期的1.3億元激增21.4億元。銀行局官員表示，在單月實質交易金額或是儲值金額，皆同步創下歷年新高紀錄。

銀行局官員指出，主要可能是因為近2年電子支付開始蓬勃發展，加上現在行動支付愈來愈便利、開放銀行（Open Banking）趨勢也讓銀行業者與第三方業者合作，每個人可能都會使用超過1至2種的電支業者或銀行業者服務，因此消費與儲值金額不斷的攀升。

銀行局也統計，截至今年8月底止，目前共有5家專營電支業者，包括街口支付、歐付寶、橘子支、國際連、簡單行動支付；另外兼營業者方面有21家，包含銀行業者、中華郵政及一卡通票證發行機構。（編輯：趙蔚蘭）1081004