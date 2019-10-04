中國採購縮手 美黃豆高庫存價格落近10年低

（中央社記者韓婷婷台北4日電）美中貿易大戰，黃豆成為中國抵制美國的重要戰略標的，受到最大買家中國的大幅縮減採購量，美國黃豆正面臨高額庫存壓力，國際期貨行情價格也受到相當壓抑，來到近十年低檔區震盪。

根據美國黃豆出口協會統計，2016年至2017年間，中國向美國採購黃豆量約3611萬噸，2017年至2018年間受到美中貿易戰影響，下滑至2820萬噸，今年至今更下水滑至1337萬噸左右，也讓黃豆價格在第2季一度來到每英斗8美元，創下近10年來最低。

美國黃豆出口協會駐台代表林裕祥表示，目前牽動黃豆價格的因素，除了整體產量變動因素外，美中貿易的發展將扮演重要角色，近來就因傳出中國重啟購買黃豆，進一步推動芝加哥交易所11月黃豆期貨走勢重回每英斗9美元關卡。

林裕祥指出，美中貿易戰讓黃豆價格幾度跌破農民成本區（約8.3至8.4美元），儘管黃豆價格也幾度受到美中貿易談判緩和激勵走揚，但由於現階段仍有高庫存必須去化，短期要見到大幅度回升仍有難度，除非美中貿易戰有大幅度的進展。

美中貿易戰衝擊美國黃豆價格，一向以美國為主要進口國的台灣去年趁勢拉高對美的採購量，根據美國黃豆協會統計，台灣去年對美採購量衝上202萬噸，占台灣年進口量的86%。

林裕祥表示，觀察今年，因年初貿易戰一度轉趨和緩，巴西黃豆價格回跌低於美國，台灣廠商轉向巴西購買，預料今年美國進口比重將下降，不過預估仍有7成以上，高於過往的5至6成水準。

由農委會副主委陳駿季與台灣區植物油製煉工業同業公會理事長洪堯昆等人組成的台灣農訪團，於9月18日在美國國會山莊和美國黃豆出口協會等單位簽署採購意向書，預計2020年至2021年向美國採購高達37億美元的黃豆、玉米、小麥。在中美貿易戰之際，台灣成為美國農產品的重要出口國，台美貿易更趨穩定。

為了彌補大陸市場的缺口，美國除了積極擴大與台灣、日本、墨西哥及其他新興市場外，同時積極推動最新的黃豆油產品「高油酸黃豆油」。

林裕祥認為，高油酸黃豆油穩定度高、具高品質，很適合食品服務業、食品製造業使用。例如餐廳油炸、烘焙用噴霧油、起酥基礎油、平底鍋噴霧油、非乳製奶精等都可應用，也可用於非食品工業及動物飼料使用。

他指出，目前如美國普渡大學、愛荷華州立大學均已採用高油酸黃豆油製作學生餐點，而國際知名大廠雀巢（Nestle）也應用於非乳製奶精上。希望未來有機會以高CP值搶攻台灣市場。（編輯：張均懋）1081004