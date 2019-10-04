雙美市場派發動8日開股臨會 公司派籲放下歧見

（中央社記者韓婷婷台北4日電）雙美經營權之爭持續開打，監察人、典華投資學習長林齊國提出10月8日召開股東臨時會，並宣稱登記將出席股數已過半將可順利合法召開，公司派則呼籲放下歧見，齊心努力。

膠原蛋白植入劑廠雙美於6月28日股東會才全面改選董監，由金可集團取得過半席次，穩住經營權，未料才不到2個月時間，市場派襲擊，由林齊國提出10月8日召開股臨會，雙方準備再次對決火拚。股東臨時會召開前，雙方再度隔空放話。

林齊國今天表示，股東臨時會主要管轄法院台北地方法院已分別於10月3日及4日駁回寶崴光學及蔡國洲（林金翰、蔣國川、林龍凡）等對於雙美公司股東臨時會的假處分聲請，同時統計至10月2日上午為止，已登記將出席股數也已過半比例，因此，10月8日股東臨時會預計將可順利合法召開。

公司派則表示，台北地方法院裁定並沒對合法性進行認定，主要論點是，法院認為現階段法院沒有介入的必要，但如果認為股東臨時會的召集有瑕疵，應該開完股東臨時會以後，再向法院提出撤銷股東臨時會的訴訟，併予指明。

公司派指出，一直以來以穩健步伐經營公司，日前發布公司新聞稿也一直秉持理性與善意，多次真誠邀約市場派理性溝通，遺憾未能取得對方善意回應。呼籲典華應放下歧見，一同與公司齊心努力，才能促成雙美未來全方位成長目標與創造股東權益最大化。

林齊國亦強調，此次雙美公司股東臨時會召集是基於監察人善盡職責及為公司與股東權益著想，並不涉及外界所指的經營權之爭，一切皆以促進公司健全經營、維護公司形象及全體股東權益保障為優先考量。

林齊國表示，除希望金可董事長蔡國洲能夠回歸理性，不應再對媒體散布不實或汙衊他人訊息，對於報導已對林泉源為不實濫告情節亦應予澄清、還給林泉源公道，更應尊重上市櫃公司對於公司治理精神的更高要求標準。（編輯：張均懋）1081004