台股週線漲64.8點 光電類漲最多

（中央社記者潘智義台北4日電）台灣證券交易所統計，今天加權指數收在10894.48點，週線上漲64.8點，漲幅約0.6%。產業指數週線漲幅以光電類指數上漲2.09%最大，跌幅以水泥類指數下跌2.07%最大。

今天全體上市公司總市值為新台幣32兆9842.78億元，較上週市值32兆7845.57億元增加1997.21億元，增幅約0.61%。

本週未含金融類指數上漲68.8點，漲幅約為0.76%，未含電子類指數下跌63.22點，跌幅約0.44%，未含金融電子類指數下跌57.61點，跌幅約0.48%。

本週集中交易市場總成交金額為5111.7億元，全體上市股票成交金額為4694.88億元，股票成交量周轉率為1.04%。

各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類1389.42億元，占全體上市股票交易金額29.59%。電子零組件類1012.08億元，占全體上市股票交易金額21.56%。光電類705.72億元，占全體上市股票交易金額15.03%。

本週成交量周轉率前3名產業依序為電子零組件類5.2%、光電類2.87%、半導體類1.92%。

證交所統計，今年初開盤迄今共182個交易日，集中市場總成交金額為21兆2023.08億元，市場日平均成交金額為1164.96億元，股票成交量周轉率為54.28%，股票日平均成交量周轉率為0.3%。（編輯：黃國倫）1081004