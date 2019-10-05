整合通路加上社區展店 量販營業額有望衝破2000億

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）量販店營業額連續14年成長，經濟部表示，量販賣場朝社區化發展，並整合線上、線下通路，預估今年全年營業額將可望突破新台幣2000億元，再創歷年新高。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，量販店自民國94年起已經連續14年正成長，平均年成長率為3.1%，高於整體零售業成長1.8%。

統計處說，今年前8月營業額為1412億元，創歷年同期新高，年增高達4.5%，業者持續結合線上、線下通路，以及積極增設社區型門市，預估今年營業額將可望突破2000億元，寫下歷史紀錄。

儘管營業額有望創新猷，根據統計處調查，在可複選的情況下，量販業者全數認為「價格競爭激烈，毛利偏低」是當前經營困境，其次則是「異業間跨界搶占市場」、「電商搶食市場」各占83.3%，「勞動成本提高」及「消費需求多變」均占66.7%。

其中，若與105年調查相比，以「異業間跨界搶占市場」大增40.4個百分點最多，統計處分析，這代表量販、超市及便利商店界線趨於模糊，導致市場競爭激烈。

不過，量販業者近年也積極搶進網路市場，統計處說，量販銷售管道目前仍以實體店面為主，高達98.3%，電子商務銷售占1.7%，與102年相比則增加1.2個百分點，顯見業者近年來開發網路市場成效。

另外，截至今年8月底，全台量販店家數為181家，相較100年底增加60家，不過，主要是來自於便利購中小型店。統計處說，量販店在市場趨於飽和以及電商、異業間搶市下，大型店面臨轉型及整併，賣場朝社區化、小型化發展。

根據營業據點觀察，六都量販店家數達150家，占全國 82.9%，其中以新北市家數最多，達34家，台北市、高雄市居次，達26家，依序則為台中、桃園及台南。（編輯：紀淑芳）1081005