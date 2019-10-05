電信業瞄準樂齡族 資費方案與預付卡互別苗頭

電信業近期不約而同瞄準長青族群，推出低上網量的資費方案或預付卡。中央社記者江明晏攝 108年10月5日

（中央社記者江明晏台北5日電）各家電信業者資費競爭熱度持續，仍在戰場上求新求變，近期不約而同瞄準長青族群，推出低上網量的資費方案或預付卡，拓展新族群商機。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計公布，今年第2季行動通訊服務每月每用戶平均貢獻度（ARPU），五大電信的4G ARPU均低於新台幣500元，所有業者平均ARPU至少連續5季下滑。

電信業者持續在資費戰場上求新求變，遠傳電信針對60歲以上的長青族群電信花費少、手機使用年限長的特性，規劃推出資費方案，月付199元起輕量上網，每月也有通話優惠。

此外，遠傳更異業結盟，瞄準樂齡人士需求，攜手亞東醫院健康管理中心，提供月租型老客戶預約健檢方案可享優惠。

台灣大哥大也宣布，首度推出「輕速上網吃到飽」及「網內免費講」的「雙享飽」預付卡方案，免綁約，儲值價最低99元起，滿足上網與通話的基本需求，瞄準家中長輩與16歲以下國中小學生族群。

台灣大表示，在最新「雙享飽」預付卡推出前，今年2月首度針對月租型親子用戶推出「月租100親子方案」，獲得家長迴響，也發現8至12歲每月新申裝用戶占比成長4倍之多；主要是因為不少家長習慣以預付卡管理子女門號，同時家中長輩有每天上網在LINE群組聊天的需求，因此，特別規劃以國中小學童和樂齡族為對象的「雙享飽」預付卡方案。

電信業者也持續將成長動能拓展至其他領域，面對行動支付市場的瞬息萬變，中華電信聯名卡推出，自10月起新增Hami Point回饋機制，不分卡別最高3%回饋。

中華電信表示，中華電信行動通訊用戶數突破千萬，看好點數經濟的未來發展，這次與中國信託合作的聯名卡迎接20年來最大的改變，期盼以Hami Point回饋機制，增加客戶累積點數的管道，藉此活絡點數經濟生態圈。（編輯：郭萍英）1081005