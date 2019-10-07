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台股長假前觀望氣氛 散熱PCB族群強勢

最新更新：2019/10/07 11:20

（中央社記者吳家豪台北7日電）美股勁揚帶動下，台股今天盤中持續高檔整理，以散熱、PCB（印刷電路板）族群表現較強勢。分析師表示，短線台股雖出現長假前觀望氣氛，仍可布局重點產業，例如蘋概股、5G概念股等。

台股今天盤中高點來到10954.45點，收復5日線和10日線；至10時54分左右，加權指數來到10946.67點，上漲52.19點，漲幅0.48%，成交值新台幣677.25億元，預估量能約1350億元。電子股漲0.83%，金融股跌0.03%。

散熱元件大廠雙鴻獲法人看好將受惠5G智慧手機需求成長推升均熱板採用率趨勢，盤中攻上漲停223元，成交量超過1萬張；超眾漲幅超過8%，來到255元；泰碩、奇鋐漲幅分別超過6%、4%。

PCB類股的同欣電盤中漲到144.5元，創波段新高；南電漲4.56%，來到波段新高的52.7元；嘉聯益漲1.25%，報36.55元；欣興、華通漲幅各約3%、2%。

權值股方面，股王大立光沿平盤4490元狹幅整理；鴻海漲1.38%，報73.7元；台積電漲0.9%，報279元。

資深分析師謝晨彥表示，國慶連假期間可能有美中貿易談判，加上香港股票市場被華爾街分析師形容為另一個「黑天鵝」，短線台股雖出現長假前觀望，但考量今年新iPhone銷售優於預期、5G進展快速，仍可布局重點產業，包括蘋果概念股、5G概念股等。（編輯：楊玫寧）1081007

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