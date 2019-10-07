中火污染物硼超標24倍 中市府不排除勒令停工

台中市新聞局長黃國瑋（右起）、環保局長吳志超、衛生局長曾梓展等，7日在市府召開記者會，公布台中火力發電廠9月又被查獲放流水含硼超標24倍。中央社記者郝雪卿攝 108年10月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市政府今天召開記者會公布，中火9月間被查獲5到8號機組污染物「硼」超標24倍，要求14天內做出陳述意見後於月底做出處分，不排除重罰新台幣2000萬元，或勒令停工。

台中市新聞局長黃國瑋、環保局長吳志超、衛生局長曾梓展等人上午在市府召開聯合記者會，會中公布台中火力發電廠上半年已4次被查獲廠水超標，遭開罰2500萬多元，9月又被查獲硼超標。

吳志超指出，1月9日查獲中火硝酸鹽氮68.9毫克/公升、3月6日查獲硝酸鹽氮91.6毫克/公升，3月21日查獲硝酸鹽氮105毫克/公升，都超出標準的50毫克/公升；4月10日也查獲懸浮固體72毫克/公升，超出標準的30毫克/公升2倍以上。目前市府累計已開罰2562萬2000元，創國營事業史上開罰最高紀錄。

吳志超表示，環保局9月19日再針對中火5到8號機組放流水隨機採樣送驗，竟又發現「硼」濃度高達121毫克/公升，遠超出標準的5毫克/公升24倍之多，已達到水污染防治法所定義的嚴重違規，情節重大。由於環保局今年1至9月針對中火三處排放口隨機檢測水質15次，就查獲5次不符標準，已屬重大違規。

吳志超強調，環保局已於10月5日行文台電依法於14日內提出陳述意見，若陳述未具正當理由，市府將依違規情節處分，最高重罰2000萬元，或者針對5到8號機組勒令停工，10月底將做出裁決。

至於「硼」對健康的危害，曾梓展說明，根據國家環境毒物研究中心研究，動物實驗食入大量的硼，會影響男性生殖器官健康，孕婦懷孕時暴露到硼，也可能生產體重偏低、出生缺陷及成長遲緩的幼兒，中火將放流水排放至大肚溪出海口，嚴重破壞環境。（編輯：黃世雅）1081007