新iPhone發威 台股收紅站穩10900點大關

（中央社記者吳家豪台北7日電）台股今天在蘋概股及散熱族群領漲之下，持續高檔整理，重新站上10900點大關。投顧指出，台股長期均線架構對多方有利，可望維持偏多格局，伺機挑戰「萬一（11000點）」反壓。

美股上週五勁揚，台股今天開出紅盤，加權指數盤中最高來到10954.45點，尾盤漲幅收斂，收在10935.06點，上漲40.58點，漲幅0.37%，成交值新台幣1136.33億元。電子股漲0.58%，金融股跌0.08%。

市場傳出蘋果公司追加新iPhone訂單，今天蘋概股普遍走揚，鴻海漲0.96%，收73.4元；台積電漲0.54%，收278元；可成大漲6.48%，收263元；股王大立光沿平盤整理，跌0.22%，收4480元。

散熱元件大廠雙鴻獲法人看好獲利成長，盤中攻上漲停223元後鎖到終場；超眾漲6.16%，收在250元，其他散熱族群順勢走高，建準、泰碩分別上漲5.46%、4.94%，收在38.65元、99.8元。

金融股今天普遍走低，國泰金跌0.49%，收40.4元；中信金跌0.24%，收20.55元；富邦金開高走低，收在平盤44元，兆豐金小漲0.35%，收28.95元。

富邦投顧表示，台股加權指數維持月線附近震盪，化解國際股市走跌及技術指標修正問題，因長期均線架構對多方有利，加上美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息機率升，台股可望維持偏多格局，伺機挑戰「萬一」反壓。（編輯：楊玫寧）1081007