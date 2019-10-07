避免虧損持續擴大 韓台中面板廠減產

（中央社記者潘智義台北7日電）集邦科技旗下研調機構WitsView調查，電視面板價格普遍低於現金成本，導致面板廠虧損持續擴大，南韓、台灣及中國大陸面板廠皆自9月調降電視面板產能利用率，以穩定價格。

集邦科技指出，中國大尺寸面板投入面積已超越南韓，預計2020年占比近半，以各區域大尺寸面板投入面積的狀況來看，因南韓面板廠今年大舉關閉多條產線，中國面板廠新廠產能持續開出，除了造成供過於求，韓、中面板產能一消一長，讓中國面板廠在大尺寸面板生產面積占比上升至42.3%。

集邦科技資深研究經理王靖怡指出，這波調降電視面板產能以南韓面板廠最積極。其中三星顯示（SDC）因集團所屬品牌第4季對電視面板購買需求急凍，在9月及10月大幅下調韓國7代線及8.5代線的產能利用率，兩個月時間7代線投片量將減少超過5成，8.5代線減少約3至4成。

另一南韓面板廠樂金顯示器（LGD）也將關閉一座7.5代線及一座8.5代線兩座廠的部分產能，預計8.5代線至2019年底產能僅剩1/4，7代線也傳出將在10月關閉1/3產能。

台廠方面，王靖怡指出，友達自9月開始減少8.5代線及6代線投片量，因55吋電視面板售價及需求不佳，第4季8.5代線投片預估僅剩50%左右。6代線則是減少65吋投片，預計第4季減少20%。

雖然中國面板廠同受電視面板虧損衝擊，但產能調整幅度相對較低。華星光電鎖定8.5代線進行機台改造，因此9月至年底，投片預估減少兩成。京東方合肥10.5線以及彩虹光電8.6代線至年底的投片也調降兩成左右。廣州夏普（Sharp）10.5代線面板廠也因電視市場不理想，今年暫緩量產計畫。（編輯：趙蔚蘭）1081007