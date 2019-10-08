雙美股臨會 市場派典華獲6董2監勝出

雙美8日召開股東臨會，出席股數逾97%，由雙美公司監察人典華投資法人代表林婧萱（中）主持，雙美大中華區域執行長林鈺庭（右）及典華委任律師陳錦琁（左）列席。中央社記者韓婷婷攝 108年10月8日

（中央社記者韓婷婷台北8日電）膠原蛋白廠雙美經營權翻轉，由市場派監察人、典華投資學習長林齊國發動的股東臨時會今天舉行，全面改選董監席次，市場派拿下6董（含1獨董）2監，掌握董事會經營權。

雙美今天召開108年度第一次股臨會，出席股數逾97%，由雙美公司監察人典華投資法人代表林婧萱主持，雙美大中華區域執行長林鈺庭及典華委任律師陳錦琁列席。開會議程除了報告備受爭議的南科建廠資本支出案及董事解除競業禁止限制案的報告事項外，也討論全面改選董事9席及監察人3席案，並進行選舉。

會議中，公司派針對股東會召開及議程程序的合法性、合理性提出諸多質疑，包括開放媒體進場恐傷及股東隱私、主持股東會人員的資格等，過程中有11位股東輪番發言，加上選舉時間一度延長，以致議程進行緩慢，針對股東質疑，全由典華授任律師陳錦琁逐一解釋。

針對全面改選董監事項，會中投票結果57.17%讚成，37.62%反對，通過全面改選。

選舉結果金可為首的公司派取得2席董事1席獨立董事、1席監察人；2席董事分別為金可眼鏡實業、國志實業公司，獨立董事為廖健智；監察人為國棟國際公司。

市場派則取得5席董事、1席獨立董事、2席監察人；5席董事分別為林齊國、合心投資公司、學發有限公司、林協健、協健投資公司。1席董事為林明毅，2席監察人為呂世光及典華投資公司。

雙美於6月28日股東會才全面改選董監，由金可集團取得過半席次，穩住經營權，未料不到2個月時間，市場派襲擊，由林齊國提出10月8日召開股臨會，翻轉局勢，取得5席董事、1席獨立董事及2席監察人，掌握權事會經營權。

公司派再次強調，台北地方法院裁定並沒對合法性進行認定，主要論點是，法院認為現階段沒有介入的必要，但如果認為股東臨時會的召集有瑕疵，應該開完股東臨時會以後，再向法院提出撤銷股東臨時會的訴訟。（編輯：鄭雪文）1081008