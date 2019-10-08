台積電助攻 台股站上11000點

（中央社記者韓婷婷台北8日電）台股大型權值股台積電股價大漲3%，帶動指數一路向上強攻，暌違5個月後再度站上11000點大關，距離今年高點11097點已不到百點。

加權股價指數終場上漲82.25點，漲幅0.75%，收在11017.31點、成交值新台幣1284.47億元，台積電無疑是最大功臣，貢獻指數漲點約70點，加上金融、傳產頻敲邊鼓，雖然櫃買指數收黑，但無損多頭挑戰高點的氣勢。

蘋概三王表現，台積電上漲3.06%，來到286.5元，股王大立光收平盤，鴻海上漲0.82%，來到74元。

分析師表示，在距離國慶長假僅剩最後2個交易日之際，多頭一舉攻克萬一大關，且由電子權值股領銜演出，展現指數高檔不墜的氣勢，不過今天成交值不到1300億元，有略顯不足跡象，後續若能穩定增溫至1500億元左右，漲勢才能從權值股開始產生外溢效果。

分析師指出，值得注意的是，雖然加權股價指數創下5個月新高，但以中小型股為主的櫃買指數卻出現開高走低、收最低的弱勢演出，且一舉跌破10日線141.18點，內資趁上市指數走高的熱鬧氣氛中出脫持股的隱憂不減，尤其是櫃買指數至今未過前波高點143.41點，距離今年高點144.82點更有2%以上的差距，後市能否跟上攸關多頭信心。

法人認為，蘋果（Apple）iPhone11銷售狀況優於預期，能否反映在蘋概股的業績數字上將是電子股第4季走勢指標，加上美中將在10日展開最新一輪貿易談判，是否會有令市場意外的結果，也將牽動全球資本市場表現。（編輯：楊玫寧）1081008