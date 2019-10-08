台灣精品登WCIT 貿協籲企業結合數位科技創新

（中央社記者廖禹揚台北8日電）台灣精品首度在世界資訊科技大會（WCIT）設立專館，外貿協會董事長黃志芳也應邀發表主題演講，在會中呼籲企業以科技公司的方式來經營，結合數位科技與創新，打造美好未來。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳7日於亞美尼亞首都葉里凡應邀擔任WCIT專題座談與談人，以「結合創意與企業家，打造美好未來（Innovation & Entrepreneurship for a Better Future）」為題發表演講。

黃志芳在會中引用數位海嘯形容數位科技鋪天蓋地改變全球經濟面貌的力量，並強調每家企業都應把自己當作是一家科技公司來經營。他表示，貿協即是全球性企業合作的多元平台，與全球科技界合作密切，辦理台北國際電腦展COMPUTEX、新創展InnoVEX等全球性科技、新創展覽，讓創意與企業家連結，實現理想，創造美好未來。

黃志芳表示，台灣地狹人稠，天然資源有限，但台灣企業具創新研發的精神，例如台積電就是台灣最具創新科技產業的指標性代表。而亞美尼亞人口僅有300多萬，無論歷史背景及國際處境也都與同樣是小國的台灣相似，勇於創新及突破困境也是兩國企業家共通的特性。

被譽為資通訊科技界「奧林匹克大會」的世界資訊科技大會，由全球83個資訊與通訊產業代表組成世界資訊科技暨服務業聯盟 （WITSA）發起，今年共有來自70個國家、2500多位企業家、政府部門代表及投資者參加。

經濟部國際貿易局委託外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」，也首次於WCIT設立台灣精品館，展出智慧農業、智慧醫療、智慧物聯網等3大主題，向全球的產業巨擘宣傳台灣智慧生活產品及解決方案，連結台亞兩國廠商在西亞市場共同開拓商機。（編輯：趙蔚蘭）1081008