彰一開閉所工程拚2021年完工 將供2.5GW併網

（中央社記者蔡芃敏彰化8日電）為讓離岸風電順利送電，台電砸606億元興建升壓站、開閉所等併網工程，其中，彰一開閉所工程場址已開工，預計2021年完工，提供2.5GW併網量，將能滿足第一階段遴選場址併網需求。

台電規劃「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，台電表示，將耗資606億元興建升壓站、開閉所等併網工程。雲林、桃園以及彰化等地的升壓站、開閉所，在2025年時將可供應全台離岸風電10.65GW併網容量。

台電中區施工處副處長呂銘宗補充，第一期計畫經費大多用於中區施工處，約耗資516億元，為了有效降低環境負荷。台電將各離岸風場海纜集中，以共同廊道的方式上岸併網。

他說，開閉所類似延長線，先集中業者電力，將再電力送出。彰一開閉所位在北側廊道，已經在4月取得彰化縣府核發建照，5月底開工，預計2021年完工，屆時將可提供2.5GW併網量，可滿足第一階段遴選場址併網需求。

台電指出，彰一開閉所工程正在施作開閉所建築物地下室基礎，預計明年底會完成開閉所土建工程，2021年底前將完成設備安裝及測試。

另外，他說，同樣位在北側廊道的彰工升壓站將在2025年完工，可再提供2GW併網容量，北側廊道總計併網容量達4.5GW；南側上岸廊道的永興開閉所及彰埤開閉所也將在2025年完工，屆時將提供2GW併網容量。

呂銘宗表示，目前正在全力趕工中，彰化地區南、北廊道預計於2025年提供共6.5GW可併網容量，達成經濟部能源局併網目標。（編輯：黃國倫）1081008