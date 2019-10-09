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美在新疆議題制裁中國 美股收低道瓊跌逾300點

最新更新：2019/10/09 05:31

（中央社紐約8日綜合外電報導）繼美國商務部以涉及中國對新疆維吾爾壓迫為由，將8間中企與20個公安機構列入貿易黑名單後，美國國務卿蓬佩奧今天宣布，將對相關負責的中國政府及共產黨官員，採行簽證限制措施，美股應聲收低，道瓊工業指數重挫逾300點。

由於美中貿易高層預計10日在華府展開協商，美國川普政府在新疆議題上連續兩天的強硬作為，被外界認為恐會阻礙雙方達成貿易協議，讓美中貿易戰持續延燒。

此外，知情人士透露，川普政府正在討論限制資本流入中國的可能性，重點尤其放在美國政府退休基金對中國的投資。

道瓊工業指數重挫313.98點或1.19%，以26164.04點作收。

標準普爾指數大跌45.73點或1.56%，收在2893.06。

科技股那斯達克指數重跌132.52點或1.67%，收7823.78點。

由於美國商務部將8間中企列入貿易黑名單，美股今天開盤大跌，在美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示對進一步降息持開放態度後跌幅縮小，在蓬佩奧宣布將對中國政府及共產黨官員採行簽證限制措施後跌幅又擴大。（譯者：陳政一）1081009

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