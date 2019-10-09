天蔥減資48.26%彌補虧損 9月營收年減近3成

（中央社記者吳家豪台北9日電）連鎖餐飲業者天蔥國際今天股東臨時會通過決議辦理減資新台幣8651.8萬元彌補虧損案，減資幅度約48.26%；另公布9月營收1350.7萬元，年減29.89%，主因營業店數減少。

天蔥表示，截至2018年12月31日止，待彌補虧損約1.79億元，為改善財務結構，強化營運體質，健全營運發展，9日股臨會通過辦理減資8651.8萬元，銷除已發行股份865萬1800股。

依天蔥目前實收資本額1.79億元計算，約減資比例約48.26%。

天蔥減資後實收資本額為9276萬3960元，發行股數927萬6396股。股東按減資換股基準日股東名簿記載的持有股份比率計算，依前項已發行股份總數計算，每仟股減少482.58062股，即每仟股換發517.41938股。

天蔥表示，目前在港點部分「點8號」營運狀況持續加溫，光復店及林口店都獲好評，帶來平均每天5到6輪翻桌率。西餐新品牌喜滋客於9月中開幕後有不錯反應，業績有望逐漸加溫；台茂店也在今天開幕，搶國慶連假商機。

天蔥指出，希望透過這次的減資案，調整公司整體財務結構，藉此提高新資金注入及未來引進策略夥伴參與的可能性。（編輯：鄭雪文）1081009