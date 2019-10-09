台股大戶中實戶破萬人 顧立雄：估第4季也微增

（中央社記者劉姵呈台北9日電）金管會主委顧立雄今天表示，台股季交易量5億元以上的「大戶」及季交易量1至5億元的「中實戶」人數，從第1季之後都小幅增加，預估第4季會微幅增加。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席立法院財委會針對純網銀與相關業務作專題報告，國民黨立委林德福詢問，預估今年第4季台股「大戶」與「中實戶」人數會增加或減少，顧立雄表示，預估會微幅增加或是持平。

顧立雄表示，根據證交所統計，至今年第2季，季交易量5億元以上的「大戶」有1027人，較第1季增加243人，季交易量1至5億元的「中實戶」則有8493人，較第1季增加1880人。從這些數字看來，第2季的大戶及中實戶人數仍增加。

此外，金管會證期局提供資料顯示，集中市場方面，今年第3季季成交金額5億元以上「大戶」人數增加到1115人，較第2季增加88人，交易金額新台幣1.54兆元；季成交金額1至5億元的「中實戶」則有9535人，較第2季增加1042人，交易金額1.8兆元。

另一方面，證期局也統計，櫃買市場方面，季成交金額在1億元以上的大戶有3304人，較第2季增加125人，交易金額有9014億元。

綜合來看，代表內資在上市櫃市場的交易量，近2季都逐步成長，且上市櫃大戶及中實戶總人數在第3季合計突破萬人。顧立雄預估，依此趨勢，第4季也將會微幅增加。

對於林德福提問外資匯入台股是否非長期投資，而是短期避禍因素，顧立雄也強調，儘管外資之前有匯出，但留在台股大約都有2000億美元左右的餘額，且台股市值中有3至4成為外資持有，顯示外資是「中長期投資台股」，即便短期有匯出，最低也都還有1900多億美元的成交量。（編輯：楊玫寧）1081009