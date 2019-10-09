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聯發科9月營收攀13個月高 第3季表現符合預期

最新更新：2019/10/09 18:00

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）手機晶片廠聯發科9月營收持續攀高，達新台幣234.94億元，創13個月新高；聯發科第3季營收達672.24億元，表現符合預期，季增9.18%。

受惠中國十一長假前客戶需求強勁，聯發科9月營收攀高至234.94億元，較8月再增加1.96%，也較去年同期增加1.69%，是13個月來新高。

聯發科整體第3季營收672.24億元，順利達成原訂653億至702億元目標，季增9.18%。包括智慧手機、物聯網與管理晶片出貨同步增加，是聯發科第3季營運成長的主要動能。

隨著景氣逐步轉淡，法人預期，聯發科第4季業績可能較第3季滑落，不過，聯發科前9月營收1815.13億元，年增2.45%，今年總營收應可較去年成長。

聯發科5G產品開發順利，5G智慧手機系統單晶片已送樣客戶，第2款5G智慧手機系統單晶片預計明年第2季推出，法人看好，聯發科可望受惠中國首波5G手機換機需求。

中國廠商「去美化」策略，也將有助聯發科未來手機晶片出貨，穩定市占率，法人預期，聯發科物聯網、特殊應用晶片（ASIC）與電源管理晶片業績將同步成長，營運體質將更加穩健，明年營收與獲利可望同步成長。（編輯：黃國倫）1081009

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