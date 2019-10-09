新北工業區立體化方案 10廠商投資177億元

（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市長侯友宜今天主持新北市工業區立體化方案投資首發活動表示，台灣要拚經濟才有未來，10廠商投資新台幣177億元，預估可創造445億元產值及提供7300個就業機會。

新北市工業區立體化方案投資首發活動，下午在新莊北側知識產業園區舉行。侯友宜致詞時表示，台灣現在每天拚政治，讓他覺得真的很累，台灣真的要拚經濟，才有未來，他就任後就要求經發局作為龍頭局處，帶動新北經濟發展。因為新北好，北台就好，台灣就好。

他表示，在工業區立體化後，新北現有工業區面積可由61萬平方公尺增加691萬平方公尺，相差達10倍以上，因此，首發投資在4.8公頃產業用地，共有10廠商投資台幣177億元，預估可創造445億元產值及提供7300個就業機會。他要求相關產業要把研發中心留在新北，把根留在台灣，才能為子孫創造未來。

他提醒說，他參訪越南等地，別人經濟進步很快，若台灣在經濟發展上落後，不僅引進越勞及泰勞愈來愈少，就連印尼勞工也都不要來台灣打工的時候，就是要台灣人到他們國家去打工的時候。

他表示，台灣要認真打拚經濟，而政治穩定才有力量往前走。工業區立體化只是開始，未來還要推動各大型開發案，讓新北發展成為產業型城市，尤其是明天就是國慶日，愛國家最好的展現方式就是做好自己角色工作，好好為中華民國做事，國家才有未來，生日才會快樂。（編輯：方沛清）1081009