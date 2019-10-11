英特爾汪佳慧：台灣很小 反而是競爭優勢

（中央社記者吳家豪台北11日電）台灣地狹人稠、市場規模受限，但看在美商晶片大廠英特爾（Intel）高階主管的眼裡，台灣的「小」反而凸顯出產業鏈的競爭優勢，有利於人才快速溝通，提高解決問題的效率。

汪佳慧近期正式升任英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總經理，帶領英特爾台灣分公司超過1000名員工當中的業務團隊，負責推廣產品與解決方案。本週稍早英特爾執行長史旺（Bob Swan）訪台接受媒體團訪時，特別表揚台灣3位傑出主管，汪佳慧是唯一一位女性，格外顯眼。

對英特爾而言，要掌握雲端、5G、人工智慧（AI）等龐大商機，就必須深化與台灣產業的合作。眼見其他外商相繼來台設立研發中心、大舉招募在地人才，汪佳慧發現，台灣人才不只素質高，在溝通協調上也有自己的一套。

人才網絡緊密 解決問題效率奇高

「台灣很小，其實反而是競爭優勢之一。」汪佳慧接受中央社專訪透露，台灣工程領域很多人才都是高中同學、大學室友或當兵同袍，後來一起進入職場、一起發展事業，因為過去彼此認識，形成了緊密的人際網絡，大家在交換意見或資訊時非常快速。

她打趣形容，如果一名工程師做專案時需要協助，可能開車15分鐘就能找到在另一家公司任職的高中同學幫忙，坐下來談半小時就把問題解決了，「台灣的速度就是這麼快」，在解決工程相關問題時，台灣的效率比其他地區高出許多。

看見這麼多外商擴大在台營運，汪佳慧也為在地人才感到高興，這代表外商對台灣人才的肯定，而這些人才將來勢必可以為台灣做出貢獻。

就近接觸客戶 不怕沒有新鮮事

談到新職位以來的心情，汪佳慧說，在台灣工作，跟市場和客戶很接近，客戶不僅很精準地掌握機會，看到機會之後的反應速度也很快，這是她在其他市場比較沒有明顯感受到的，在台灣「每天都有很新鮮的事情會發生」，每天都有新產品、新想法和創新在醞釀當中。

汪佳慧認為，個人電腦（PC）時代很多東西發展得相對成熟，現在轉移到數據驅動的營運模式，無論在雲端和電信領域，需要的人才技能都不太一樣。例如英特爾在做雲端業務時，不只去分析硬體架構，很多時候會從工作負載的角度觀察，再回過頭去定義什麼是最佳化平台。

她也發現，在台灣有很多機會來自5G、數位轉型和虛擬化領域，這部分過去是電信業者在主導，現在有越來越多企業投入，產業對這方面的人才需求也正在提升。因此英特爾對於現有員工的訓練和招募新進員工，會特別注重未來需要的技能。

實施員工輪調制度 鼓勵在外進修

汪佳慧表示，英特爾在評估員工表現上，其中一項指標是學習能力，例如鼓勵員工設定學習目標，包括專業技能或溝通技巧等。以業務部門來說，每週五早上都排定一系列的網路訓練課程，幫員工了解新產品、新技術和市場新趨勢。

英特爾也推出職涯機會發展平台（Development Opportunity Tool，DOT），例如台灣員工可以到美國總部輪調2到3個月，執行雲端專案，回來台灣後不只是學到新技能，也會建立更多的人際網絡，日後如果需要總部資源，就能更清楚從哪裡找到。同時英特爾也鼓勵員工在外進修，增加學習管道。

身為基督徒的汪佳慧透露，為了在忙碌工作中找到生活平衡，她在回家路上會聽一些音樂，暫時不要想工作，平時也會做瑜伽，讓自己可以很專注，抽離原本在做的事情。她也發現，業務部門的工作就像自己的興趣花藝一樣，每個成員都有獨到特質，需要組成一個最佳團隊，一起支持客戶。（編輯：鄭雪文）1081011