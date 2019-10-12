美中達階段性貿易協議 美股道瓊大漲319點

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）美國總統川普今天宣布美中達成「首階段」貿易協議，為終結貿易戰打下基礎。美股一路走揚，道瓊工業指數大漲319點，週線連3黑止步；蘋果勁揚近2.7%，股價再創新高。

美中高層昨天起在華府進行最新一輪貿易談判，在川普頻頻釋放樂觀訊號下，投資人普遍看好兩國可達成一定程度協議，讓延燒一年多的貿易戰降溫。川普下午在白宮接見中國國務院副總理劉鶴後宣布雙方達成首階段貿易協議，進一步振奮市場人心。

道瓊工業指數一度大漲逾500點，尾盤漲幅縮小，終場勁揚319.92點，漲幅1.21%，收在26816.59點。標準普爾500指數上漲32.14點，漲幅1.09%，收在2970.27點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲106.26點，漲幅1.34%，收在8057.04點。

道瓊指數與標普500指數本週分別上漲0.9%、0.6%，週線連3黑踩煞車。那斯達克指數本週漲幅也達0.9%。

標普500指數離重返歷史高點差不到2%，11大類股有8個收紅，工業與材料類股表現一馬當先。被視為美中貿易關係風向球的開拓重工（Caterpillar）股價大漲5.7%，航太巨擘波音（Boeing）漲幅也達3.9%。

指標科技股漲勢凌厲。生產與市場高度仰賴中國的蘋果公司（Apple）股價勁揚2.66%，收在歷史高點236.21美元，市值突破1兆美元，與微軟（Microsoft）不相上下。臉書（Facebook）上漲2.3%，亞馬遜（Amazon.com）與Google母公司Alphabet股價漲幅也超過0.5%。

受美中貿易戰牽動的半導體股一路長紅，費城半導體指數大漲2.27%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅達1%。

川普今天在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，美中首階段貿易協議將在未來3週內化為書面文字。依據協議，中國將向美國採購400億至500億美元的農產品，川普指出，中國「外匯問題」也在協議中。美國為展現善意，同意暫緩原訂15日調高對2500億美元中國輸美貨品加徵的關稅稅率。

不過，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）指出，美國預定12月對更多中國貨品加徵關稅的計畫尚無變動，使得美股氣勢為之一挫，尾盤漲幅明顯收斂。

這項階段性協議雖緩和美中緊張的貿易關係，但未觸及華府指控中方竊取智慧財產權、強迫技術轉移、補貼特定產業等棘手的核心議題。此外，美中也有貿易談判看似接近尾聲，其中一方卻撕毀協議草案的前例，這些因素都可能讓投資人有所保留。

即使如此，美股仍有其他潛在利多支撐，聯邦準備理事會（Fed）可說是最主要的撐盤力道。

聯準會今天宣布將開始收購國庫券、擴張資產負債表規模，避免9月貨幣市場意外吃緊的情況重現。此外，在近期經濟數據欠佳的情況下，投資人也普遍預期，聯準會官員月底集會時將連續第3度決議降息，為美國經濟提供更多支撐。

另一方面，根據密西根大學調查，美國10月消費者信心指數初值從9月的93.2升至96，創3個月來新高，也遠高於市場預期的92，在年底消費旺季到來前為美國經濟帶來些許好消息。（編輯：徐睿承）1081012