美中談判進展激勵 台股大漲176點重返萬一

美中貿易談判代表上週達成初步協議，激勵美股勁揚，受此消息激勵，台股14日開盤大漲逾百點，重新站回1萬1000點大關之上。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美中貿易談判出乎意料進展，激勵台股今天早盤開盤不久即大漲176點，收復1萬1000點大關。法人指出，仍須觀察美中貿易戰談判後續，台股短期高檔區間整理。

美中貿易談判代表上週達成初步協議，激勵美股勁揚，其中道瓊工業指數終場上漲319.92點，或1.21%，收在26816.59點。

受此消息激勵，台股今天開盤大漲逾百點，重新站回1萬1000點大關之上，最高來到11066.54點，大漲176點，收復5日線約10959點、10日線約10928點、月線約10907點。

其中蘋概股強勢表態，晶圓代工龍頭台積電最高來到291.5元，創歷史新高，市值攻上新台幣7.55兆元，再創新高。股王大立光最高來到4570元，漲110元，漲幅約2.46%。鴻海最高來到74.3元，上揚1.92%，市值一度站上1.03兆元。

法人表示，美中雙方貿易談判意外進展，加上第4季電子股旺季效應、接單熱絡，外資回流台股，台股今天早盤攻上1萬1000點大關，不過，後續仍須觀察美中談判進展，台股短線高檔區間整理。（編輯：楊玫寧）1081014

台積電股價衝新高 市值攀7.55兆元

（中央社記者張建中新竹14日電）晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）改寫歷史新高紀錄，今天股價隨著同步走高，達新台幣291.5元，同創歷史新高價，市值也刷新紀錄，達7.55兆元。

受惠旺季效應發酵，蘋果（Apple）7奈米處理器需求強勁，高效運算產品出貨暢旺，台積電第3季營運表現亮麗，季營收達2930.46億元，季增21.6%，超越原訂季增18%目標，並創下單季業績歷史新高紀錄。

此外，美中達成階段性貿易協議，激勵國際股市全面大漲，道瓊工業指數11日收漲319.92點，漲幅1.21%，台積電ADR也有不錯表現，攀高至49.42美元，創歷史新高。

據統計，國慶長假期間台積電ADR漲1.57美元，漲幅達3.28%。台積電今天展開補漲走勢，股價達新台幣291.5元，同創歷史新高價，市值達7.55兆元，也改寫歷史新高紀錄。

台積電將於17日召開法人說明會，法人預期，在客戶需求依然強勁下，台積電第4季業績可望更上層樓，全年業績也將優於去年水準，續創歷史新高。（編輯：蘇志宗）1081014