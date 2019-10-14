張忠謀3度擔任APEC領袖代表 次數居冠

總統蔡英文14日上午在總統府召開記者會，公布本屆亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表由台積電創辦人張忠謀（圖）擔任，這是他退休後連兩年擔任代表，今年將第3度出任APEC領袖代表。中央社記者吳家昇攝 108年10月14日

（中央社記者廖禹揚台北14日電）今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，11月16、17日將在智利舉行，台積電創辦人張忠謀將再擔任領袖代表，這是他退休後連兩年擔任代表，今年將第3度出任APEC領袖代表。

被譽為「台灣半導體之父」的張忠謀，是國際知名企業家，在2006年前總統陳水扁執政、兩岸關係冰封時期，首次出任APEC領袖代表，當時美國總統小布希（George W. Bush）見到他第一句話就說：「我知道你是誰！」會議期間兩人也有不少交談互動。

張忠謀去年6月從台積電正式退休後，接受總統蔡英文交付任務，擔任APEC領袖代表時，至少與10多國領袖都有自然互動，包括與美國副總統彭斯，以及日本首相安倍晉三，與中國大陸國家主席習近平也有「友善而坦白」的互動；他在會後記者會向媒體表示，自認已成功完成蔡總統交付的所有任務。

張忠謀去年在APEC會中曾與美國副總統彭斯會面，會中談及自由貿易協定議題，被視為APEC台美最高層級的領袖會談。

張忠謀當時充分展現個人魅力，以自身經驗提出論述，展現有別於其他領袖代表的獨特丰采，吸引許多外國媒體主動邀訪，在國際間大放異彩。

亞太經合會（APEC）領袖峰會去年在巴布亞紐幾內亞舉行，APEC領袖代表張忠謀夫人張淑芬也大展個人魅力，做「夫人外交」，不僅與同為藝術家的美國副總統彭斯的夫人凱倫（Karen Pence）相談甚歡，也以巧手改造巴紐贈送的長項鏈，吸引各國夫人目光。（編輯：蘇志宗）1081014

總統蔡英文（中）14日上午在總統府召開記者會，公布本屆亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表由台積電創辦人張忠謀（左）擔任，蔡總統與張忠謀握手致意。圖右為張忠謀妻子張淑芬。中央社記者吳家昇攝 108年10月14日

總統蔡英文（中）14日上午在總統府舉行記者會，宣布APEC領袖代表由台積電創辦人張忠謀（左）出任。右為張忠謀妻子張淑芬。中央社記者吳家昇攝 108年10月14日