美中達初步貿易協議 激勵亞股收紅

（中央社香港14日綜合外電報導）雖然市場分析人士質疑，美中達成初步貿易協議的成效有限，不過兩國磋商取得進展今天仍激勵投資人，並促使亞股上漲。

美中兩國高層談判代表結束為期兩天的會商，並聲稱美國暫緩原定於本週加徵的關稅，以及中國將增購美國農產品後，美國華爾街股市強勁反彈，帶動亞股交投熱絡。

美中雙方也就智慧財產權、金融服務與匯率等議題取得共識。

儘管數據顯示，中國9月分進出口較預期更差，但美中貿易談判有進展的消息，帶給亞股迫切需要的支撐，其中香港股市上漲0.8%，上海股市的漲幅超過1%。

雪梨股市上漲0.5%，新加坡上漲0.3%。台北與首爾股市的漲幅都超過1%。

威靈頓、孟買、馬尼拉與雅加達股市也收紅。

雖然美國總統川普對達成協議表示歡迎，並稱讚這是「我們國家史上為偉大的愛國農民，所達成的最棒、最重大協議」，不過市場分析師抱持更謹慎態度。

荷商安智銀行（ING Bank NV）國際貿易研究部門主管李爾凌（Raoul Leering）表示：「我們別過度樂觀，要達成實質協議，美中兩國談判代表還得克服橫梗在前頭的重重難關。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1081014