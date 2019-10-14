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北韓射彈恐再遭制裁 經部籲台商勿違反貿易禁令

最新更新：2019/10/14 19:31

（中央社記者廖禹揚台北14日電）北韓近日因飛彈試射行動遭國際譴責，聯合國安全理事會部分歐洲成員國更呼籲對北韓嚴格實施國際制裁，經濟部今天重申全面禁止與北韓貿易的規定，呼籲台商注意，以免受罰。

北韓因連續進行核試爆，違反聯合國決議而遭國際制裁，經濟部在2017年9月25日也配合公告全面禁止與北韓貿易，違者依貿易法最高可處新台幣30萬元罰鍰，或停止一個月以上、一年以下輸出、輸入或輸出入貨品。

北韓近日又因飛彈試射引起國際關注，法國、比利時、德國、波蘭、英國、愛沙尼亞等安理會成員國更發表聲明，呼籲國際制裁「必須持續實施並完全且嚴格地執行」。經濟部今天也發布新聞稿，重申前述禁令，呼籲台商勿涉入與北韓貿易。

經濟部發布禁令至今，檢警獲報數起台商涉嫌出口商品至北韓案件，目前都仍在調查中。而近日媒體報導，台灣金車集團旗下的「伯朗咖啡」也在北韓上架。

經濟部官員對中央社記者表示，單就貿易統計來看，禁令公布至今並無貨品出口至北韓，若接獲相關情報，會進行了解，如有貿易事實就會依貿易法裁罰；若是可能利用三角貿易方式違規的案例，則會請廠商提供說明，依事實裁罰。（編輯：黃國倫）1081014

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