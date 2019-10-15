更多編輯台推薦新聞：
戴埔鹽順澤宮冠軍帽奪金 挪威鐵人將來台領跑
運動

戴埔鹽順澤宮冠軍帽奪金 挪威鐵人將來台領跑

亞錦賽台港戰 球迷舉香港加油標語聲援反送中
運動

亞錦賽台港戰 球迷舉香港加油標語聲援反送中

颱風哈吉貝暴雨 日本防洪地下神殿全面啟動
國際

颱風哈吉貝暴雨 日本防洪地下神殿全面啟動

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

WTO授權美加徵關稅 歐盟盼談判化解貿易戰

最新更新：2019/10/15 04:36
歐盟貿易執委馬姆斯壯10月14日表示，盼與美方談判解決加徵歐盟產品關稅案。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 108年10月15日
歐盟貿易執委馬姆斯壯10月14日表示，盼與美方談判解決加徵歐盟產品關稅案。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 108年10月15日

（中央社記者唐佩君布魯塞爾14日專電）世貿組織（WTO）今天正式授權美國，針對空中巴士補貼案，對進口歐盟商品加徵關稅。歐盟官員表示，希望透過談判化解貿易戰。

WTO今晚發布新聞稿，表示組織成員今天在爭端解決機制（DSB）會議上同意授權美國採取反制措施，可針對價值75億美元（台幣約2328億元）歐盟產品課徵關稅。

這項恐引發大西洋貿易戰起因2004年美國指控英國、法國、德國和西班牙提供非法補助和津貼，支持空巴生產各種產品，此案因過程中可以一再提出上訴而深陷爭端解決機制，直至今年10月2日WTO仲裁同意美國可向歐盟約75億美元商品加徵關稅，以作為對歐盟反制措施。

美國先前表示，預期在10月18日起針對歐洲的飛機零組件及乳酪、橄欖、酒等加徵關稅，引發加劇美歐貿易戰疑慮。

歐盟主管貿易事務的執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）今天在記者會上表示，距離美國加徵關稅生效日還有4天，歐盟在寫信給美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）時重申，即使WTO同意美國實施加徵關稅，但不表示美國一定要實施，雙方應進行談判。

馬姆斯壯先前曾指出，如果美國決定實施加徵關稅措施，將使歐盟別無選擇，只能反制；她今天進一步向美方喊話，表示加徵關稅將對經濟、消費者及企業不利，並警告貿易風險加劇恐將造成不樂見局面，歐盟將努力至最後時刻，盼與美方商討凍結加徵關稅。（編輯：張佑之）1081015

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報