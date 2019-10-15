更多編輯台推薦新聞：
文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

颱風哈吉貝襲日釀災 氣象專家：遇上秋颱效應
國際

颱風哈吉貝襲日釀災 氣象專家：遇上秋颱效應

蘋果Safari恐傳IP位址給騰訊 一鍵關閉設定
科技

蘋果Safari恐傳IP位址給騰訊 一鍵關閉設定

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
90歲熟客每月往返百公里報到 關山最老傳統理髮店藏偏鄉故事
首頁 / 重點新聞

都審變更設計過關 大巨蛋案有3關卡待突破

最新更新：2019/10/15 13:58
台北市都審會14日修正通過大巨蛋防災避難模擬，但大巨蛋之後還要歷經環差、台灣建築中心性能審查與建造變更申請等3大關卡。圖為2019年7月大巨蛋外觀。（中央社檔案照片）
台北市都審會14日修正通過大巨蛋防災避難模擬，但大巨蛋之後還要歷經環差、台灣建築中心性能審查與建造變更申請等3大關卡。圖為2019年7月大巨蛋外觀。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北15日電）台北市都審會昨天修正通過大巨蛋防災避難模擬，多名議員認為強渡關山，讓遠雄取得防災避難的關鍵審查，不過取得審查通過不代表全面復工，未來大巨蛋還有3關卡待突破。

台北市都市設計審議委員會昨天七審「大巨蛋案」經由電腦模擬疏散避難結果，雖部分市議員與委員提出異議，全案仍修正通過，容易壅塞處如商場及影城轉角退縮半戶外遮簷空間，以增加地面層避難面積等。

按照法定流程，遠雄後續還要歷經環差、台灣建築中心性能審查以及建造變更申請3大關卡，目前遠雄已送件台北環評委員會的環境差異分析審查，市場預料，大巨蛋整體開發範圍並未更動調整，環差審查期應不會太久。

至於台灣建築中心性能審查，主要是針對大巨蛋結構做防火避難評定，如今遠雄已同意在一樓使用面積做退縮，涉及到變更是否會讓性能審查期拉長，值得關注。

一旦完成環差與性能審查，並取得建造變更，後頭還有1年10個月施工期，包括機電安裝、室內裝潢等，遠雄企業團公共事務室副總經理楊舜欽表示，期盼與台北市政府一起努力，力拚今年底全面復工。

不過昨天審查委員現場要求出口節點再優化，針對一樓部分空間退縮，由於遠雄並未再度執行避難電腦模擬測試，引發外界質疑測試沒做完。楊舜欽強調，退縮範圍、大小，與模擬避難時間沒關係，主要是設定的動線不變，時間上並不會縮短。（編輯：楊凱翔）1081015

延伸閱讀
大巨蛋防災避難模擬 北市都審會修正通過大巨蛋案大事紀大巨蛋防災避難模擬 柯文哲否認強制通過議員質疑大巨蛋案放水 柯文哲：尊重專業
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報