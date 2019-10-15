都審變更設計過關 大巨蛋案有3關卡待突破

台北市都審會14日修正通過大巨蛋防災避難模擬，但大巨蛋之後還要歷經環差、台灣建築中心性能審查與建造變更申請等3大關卡。圖為2019年7月大巨蛋外觀。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北15日電）台北市都審會昨天修正通過大巨蛋防災避難模擬，多名議員認為強渡關山，讓遠雄取得防災避難的關鍵審查，不過取得審查通過不代表全面復工，未來大巨蛋還有3關卡待突破。

台北市都市設計審議委員會昨天七審「大巨蛋案」經由電腦模擬疏散避難結果，雖部分市議員與委員提出異議，全案仍修正通過，容易壅塞處如商場及影城轉角退縮半戶外遮簷空間，以增加地面層避難面積等。

按照法定流程，遠雄後續還要歷經環差、台灣建築中心性能審查以及建造變更申請3大關卡，目前遠雄已送件台北環評委員會的環境差異分析審查，市場預料，大巨蛋整體開發範圍並未更動調整，環差審查期應不會太久。

至於台灣建築中心性能審查，主要是針對大巨蛋結構做防火避難評定，如今遠雄已同意在一樓使用面積做退縮，涉及到變更是否會讓性能審查期拉長，值得關注。

一旦完成環差與性能審查，並取得建造變更，後頭還有1年10個月施工期，包括機電安裝、室內裝潢等，遠雄企業團公共事務室副總經理楊舜欽表示，期盼與台北市政府一起努力，力拚今年底全面復工。

不過昨天審查委員現場要求出口節點再優化，針對一樓部分空間退縮，由於遠雄並未再度執行避難電腦模擬測試，引發外界質疑測試沒做完。楊舜欽強調，退縮範圍、大小，與模擬避難時間沒關係，主要是設定的動線不變，時間上並不會縮短。（編輯：楊凱翔）1081015