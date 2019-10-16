鴻海布局印度傳新進展 開始生產iPhone XR

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海集團在印度布局傳新進展，印度媒體報導，鴻海在印度廠區開始製造iPhone XR產品，蘋果也規劃在印度量產新推出的iPhone 11系列機種。

印度媒體網站ET Telecom.com引述知情人士報導，蘋果有意將印度打造成全球製造樞紐，其中蘋果開始透過鴻海集團在清奈（Chennai）附近的廠區，量產iPhone XR產品。

針對量產iPhone XR，報導指出，鴻海在印度廠區已經進行為期數週的試產作業。此外，蘋果進一步規劃在印度量產新推出的iPhone 11系列機種。

報導指出，透過在印度製造iPhone XR，蘋果可以降低大約20%的進口稅。知情人士說，iPhone XR的價格不會因此下跌。

鴻海對於上述消息並未回應。

印度時報（The Times of India）網站先前報導，蘋果有意在印度投資約10億美元，規劃出口印度製造（Made in India）的iPhone產品到全球各地。鴻海在印度清奈的工廠製造蘋果因應全球市場的產品。此外，許多鴻海集團的零組件供應商也規劃在當地設廠。

外媒日前報導，2015年蘋果代工企業在印度沒有半間組裝廠，但到今年已經增加到3間，其中1間隸屬計劃生產iPhone X系列手機的鴻海富士康。

另一方面，緯創於2016年開始在印度班加羅爾設廠生產iPhone，是首家拿到蘋果訂單在印度製造iPhone的製造商。其中，iPhone 6s是從去年開始在印度生產，iPhone 7則從今年初開始在印度生產。緯創在印度生產蘋果iPhone 6s和iPhone 7已經出口歐洲。

今年3月初蘋果公布前200大供應鏈廠商名單，其中在中國之外、鴻海集團製造組裝蘋果產品的地點，涵蓋巴西聖保羅（Sao Paulo）和美國德州Fort Worth、越南北江（Bac Giang）、台灣台南，以及南印度的坦米爾那都省（Tamil Nadu）。（編輯：楊玫寧）1081016