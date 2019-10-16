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對Safari資安若有疑慮 專家建議2招因應

最新更新：2019/10/16 12:15
蘋果公司傳出疑似將使用者瀏覽資料傳給中國騰訊，資安專家表示，可改用其他瀏覽器或關閉詐騙網站警告功能兩招因應。（中央社）
蘋果公司傳出疑似將使用者瀏覽資料傳給中國騰訊，資安專家表示，可改用其他瀏覽器或關閉詐騙網站警告功能兩招因應。（中央社）

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）蘋果公司（Apple）先前傳出疑似將使用者瀏覽資料傳給中國騰訊，資安專家表示，對此，蘋果已對外澄清，但若消費者仍憂心，可改用其他瀏覽器或關閉詐騙網站警告功能兩招因應。

KPMG安侯建業數位科技安全服務負責人謝昀澤表示，近日媒體報導，iPhone疑似將iOS手機內建Safari，把瀏覽資料傳給中國騰訊；對此，蘋果已聲明澄清，並未把使用者瀏覽相關資訊傳送給第三方，而是在新增的Safari瀏覽器「詐騙網站警告」功能中，採用Google（非中國大陸地區使用）或騰訊（中國大陸地區使用）提供的詐騙網站列表清單進行比對。

謝昀澤補充，蘋果手機新增的詐騙網站警告功能，其實是個可保護消費者的新措施；不過，如果消費者對此功能仍有疑慮，可以考慮採用其他常用瀏覽器，如Chrome等，或到中國大陸漫遊時，關閉iOS「詐騙網站警告」功能。

另一方面，隨國際對個資隱私議題日益重視，安侯法律事務所執行顧問翁士傑提醒台灣網路服務與物聯網設備的通訊及科技產業業者，近年新頒布的GDPR（歐盟個資法），CCPA（加州隱私法），皆要求受規管公司在蒐集和使用當事人個人資料前，必須進行隱私告知，並對此類資料的使用和傳輸施加限制。

翁士傑表示，CCPA與GDPR不同的是，CCPA對個人資料的定義更為廣泛，並且部分超出GDPR的範圍，規範應向個資當事人揭露所蒐集的個資類型、揭露的方式以及個資當事人該如何行使權利。

翁士傑建議出口相關產品或服務至美國加州的台灣企業，必須修改其資訊隱私政策、採用合宜的個資與資安技術來來符合新的規範；未遵循者，將有遭受加州檢察總長重大裁罰的風險，且如果使用者個資因公司未建置適當安全措施而受到損害，CCPA賦予個人得提起集體訴訟，公司若有故意違反行為將受到高額處罰。（編輯：鄭雪文）1081016

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