外送員拿命換薪水 全職最高月薪18萬最低2萬

人力銀行統計，近5年曾擔任外送員的會員中，全職每月收入最高為新台幣18萬元，最低僅2萬元，另外，收入部分，統計所有外送員平均每月收入為4.2萬。中央社記者徐肇昌攝 108年10月16日

（中央社記者劉姵呈台北16日電）人力銀行統計，近5年曾擔任外送員的會員中，全職每月收入最高為新台幣18萬元，最低僅2萬元。

近來發生美食平台外送員外送途中車禍身亡卻無毫無保障，平台與外送員之間的勞資議題，引發社會大眾關注。

根據104人力銀行統計，近5年曾擔任平台外送員的求職會員共計有300人，其中近7成把外送當全職，每月收入最高可達新台幣18萬元，最低僅2萬元；另外，收入部分，統計所有外送員平均每月收入為4.2萬，比大學畢業平均月薪3萬元，高出1.2萬元。

另外，統計也發現，近45%外送員擁有大學學歷，為最大宗；其中，更有3%擁有碩士學歷的求職會員曾任或是現任外送員，顯示外送員逐漸成為大學畢業求職者熱門選項之一。

2018年11月才加入外送平台的洪姓男子接受訪問表示，每天跑4至5小時，最高當月賺將近1萬元；另一名在外商公司擔任正職的邱姓男子表示，利用下班與假日時間兼職，每月至少有多出1萬元至1萬5000元的收入。

不過，外送員分享自身的外送經驗都指出，外送過程當中風險很多，包括車禍事故等，但因公司認定為承攬關係，只能依賴原有的保險，也有人因此打消兼職的念頭。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄向中央社記者表示，外送員多被認為是兼職、打工的選擇，但104發現高達近7成都是正職，因此求職者必須注意僱傭與承攬關係的差別。

若為僱傭關係，鍾文雄說，外送員應享有勞基法完整保障；若為承攬關係，建議須建立2道防線，一是透過商業保險自行加強保障，包括機車險、醫療險、意外險等都要按照需求作規劃。

再者，104人力銀行統計也發現，曾從事外送員的求職會員平均年齡為26歲，鍾文雄說，年輕族群的收入可能不高，並沒有那麼多預算投保商業保險，他建議可透過加入職業工會，享有勞保的保障。

鍾文雄表示，年輕的求職者必須謹慎思考，須利用彈性工時培養其他能力、訂定長遠計畫，對職涯才有幫助。（編輯：蘇志宗）1081016