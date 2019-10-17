保障外送員權益 國發會找平台與新創共商對策

美食外送員車禍頻傳，外送平台帶來的新經濟模式及外送員權益受關注，國發會主委陳美伶（圖）17日表示，本週將與外送平台等利害關係人開會收攏意見，再找部會研商對策。中央社記者謝佳璋攝 108年10月17日

（中央社記者廖禹揚台北17日電）美食外送員車禍頻傳，外送平台帶來的新經濟模式及外送員權益受關注，國發會主委陳美伶今天表示，本週將與外送平台等利害關係人開會收攏意見，再找部會研商對策。

Uber Eats等外送平台合作外送員近日因車禍死傷事件頻傳，外送員權益如何保障成為熱門議題，陳美伶今天列席立法院經濟委員會受訪表示，本週已排定與外送平台、關心台灣新經濟發展的新創公司等利害關係人開會，並參考國外案例，「因為不是只有台灣面臨這個問題」，收攏相關意見，再找部會研商。

外送員對於與外送平台應為僱傭或承攬關係的看法兩極，陳美伶表示，承攬、僱傭關係都是依照民國10幾年時定下的民法定義，當時的工作型態與現今其實已有很大改變，是否適用勞基法也不是依承攬或僱傭關係而定，因此她認為應要跳脫此框架，從性質來判斷。

時代力量黨立委徐永明質詢問及外送平台議題時，陳美伶回應，會透過國發會的新創法規調適平台進行研討，從更高層次來考量人員的安全、工作條件，在新經濟模式下該怎麼保障這些人員的安全與權益，看是要修正現行法規或透過解釋處理，還是要進一步提出其他政策建議。

陳美伶受訪時也說，現今的新創工作型態完全顛覆過去的定義，需要努力去思考各方都能接受、又兼顧當事人權利的法規制度。（編輯：楊凱翔）1081017