台灣循環經濟大聯盟成立 副總統盼打造永續未來

（中央社記者程啟峰高雄17日電）「亞太循環經濟論壇」今天下午在高雄市閉幕，會中在副總統陳建仁見證下成立台灣循環經濟大聯盟，共同宣示攜手產官學研讓台灣邁向永續未來，為下一代打造更好的生活基底。

陳副總統表示，政府推動「5+2」產業創新計畫，其中循環經濟與新農業被列為國家轉型關鍵策略。

陳副總統說，台灣能源和資源相當有限，衍生出許多回收再利用的生活智慧。最好的天然資源就是頭腦與智慧，成為再利用的研發能量，帶動創新、循環經濟價值動能。過去20年來台灣投入相當大努力，工業廢棄物再利用率已達8成，與許多歐洲國家並駕齊驅，甚至把別人眼中的廢棄物打造為有更高附加價值產品。

陳副總統表示，像去年世界盃足球賽中32支球隊有16支球隊穿台灣回收寶特瓶材質做成的球衣馳騁球場，這是台灣光榮，展現台灣循環經濟無窮潛力，未來如果都能化弱勢為優勢，台灣將有機會扮演全球推動循環經濟關鍵角色。

陳副總統說，為推動台灣循環經濟發展，政府當務之急就是要打造好的環境，將以鼓勵代替管制，提供企業明確營運方向，不適合的法規也須修正並破除舊法規形成的障礙壁壘，透過跨部會合作、結合民間力量一圓循環經濟美好未來。

由經濟部主導成立的台灣循環經濟大聯盟（Taiwan Circular Economy 100, TCE100）成員包括台灣積體電路製造股份有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司、宏遠興業股份有限公司、國際半導體產業協會與工業技術研究院等產、官、學、研代表，將促進產業循環共生及轉型，讓台灣成為循環經濟的領頭羊。

經濟部次長曾文生表示，取名TCE100是希望大聯盟能推動循環經濟達到100分；透過亞太循環經濟論壇匯聚各界能量，大家有志一同宣示推動循環經濟決心，相信在各界合作下，能讓台灣循環經濟發展更健全，成為全世界學習與借鏡對象。（編輯：李明宗）1081017

「2019亞太循環經濟論壇」17日在高雄展覽館舉行閉幕儀式，副總統陳建仁出席表示，為推動台灣循環經濟發展，政府將以鼓勵代替管制，提供企業明確營運方向，不適合的法規也都需修正，並破除舊法規所形成的障礙壁壘，還要透過跨部會合作、揉合民間力量，一圓循環經濟的美好未來。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月17日