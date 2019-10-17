更多編輯台推薦新聞：
土撥鼠躲避狐狸驚險瞬間 照片奪野生動物攝影獎
國際

土撥鼠躲避狐狸驚險瞬間 照片奪野生動物攝影獎

風暴地震合而為一 科學家發現新型天災風暴震
科技

風暴地震合而為一 科學家發現新型天災風暴震

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

專題／突破人生枷鎖 難民學校找尋竹籬笆外藍天
國際

專題／突破人生枷鎖 難民學校找尋竹籬笆外藍天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

公益彩券買氣回溫 全年銷售有望創歷史第4高

最新更新：2019/10/17 21:46

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）今年8月12日威力彩開出新台幣20.47億元頭獎，受高額頭獎帶動，今年截至9月，公益彩券銷售金額已達964億元，年增4.5%，財政部預估，年底應可順利達成1181億元預算目標，創歷年第4高紀錄。

財政部國庫署今天發布公益彩券最新銷售情形，截至今年9月底，累計銷售金額約964億元，盈餘為218.38億元，各年增4.5%及4.31%，與年度預算目標相比，達成率為81.63%及81.49%。

國庫署官員表示，比起去年，今年有更多次高額頭獎連摃紀錄，例如8月12日開出的威力彩20.47億元頭獎，同時，今晚威力彩頭獎也已上看6.6億元，18日大樂透頭獎則上看7.7億元，如果為1注獨得，將創第四屆公益彩券開賣以來第2高單注獎金，帶動平均買氣較去年升高。

國庫署官員說，加上台彩今年推出許多創新遊戲玩法，也有助提高銷售額，預估至今年底，銷售額可順利達成全年預算目標1181億元，創歷年第4高紀錄，甚至有望超標，挑戰歷年第3高紀錄，超越2017年的1209.8億元。

財政部統計，從1999年底公益彩券發行以來至今年9月底止，累計創造盈餘約4603億元，專款專用於補助國民年金約2070億元、全民健康保險準備231億元，以及分配給地方政府運用於社會福利支出約2302億餘元，對於社會福利貢獻甚有助益。（編輯：林興盟）1081017

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報